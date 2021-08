Ταλιμπάν μπαίνουν στο γυμναστήριο του προεδρικού μεγάρου και τα όργανα... κλαίνε (vid)

Οι Ταλιμπάν διασκεδάζουν στο γυμναστήριο του προεδρικού μεγάρου.

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι δραματική μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, ωστόσο οι τελευταίοι δείχνουν να το διασκεδάζουν.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τους Ταλιμπάν να απολαμβάνουν τη νίκη τους διασκεδάζοντας σε λούνα παρκ της Καμπούλ.

Σε ένα από τα βίντεο οι Ταλιμπάν βρίσκονται στο γυμναστήριο του προεδρικού μεγάρου και δοκιμάζουν τα όργανα, με τον δικό τους τρόπο. Άλλος παλεύει με τις τροχαλίες, άλλος με τα βάρη ενώ ένας τρίτος κάνει ελλειπτικό ανάποδα...

