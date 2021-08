Βίντεο από τον μακελάρη του Πλίμουθ να κυκλοφορεί με το όπλο στα χέρια (vid)

Σοκαριστικό βίντεο από τον 23χρονο με το όπλο στα χέρια. Η μητέρα του είχε παρακαλέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διάρκεια του lockdown, να αναλάβει την ψυχολογική υποστήριξη του γιου της.

Ο Τζέικ Ντέιβισον μόλις έχει εισβάλει στο σπίτι της οικογένειάς του και έχει σκοτώσει την 50χρονη μητέρα του Μαξίν. Στη συνέχεια σκοτώνει την 3 ετών Σόφι Μάρτιν και τον πατέρα της (43 ετών) Λι, ο οποίος την είχε υιοθετήσει μόλις δύο χρόνια πριν.

Προχωρώντας πυροβολεί έναν άγνωστο άντρα που έχει βγάλει βόλτα τα σκυλιά του. Το 4ο θύμα του ήταν ο 59χρονος Στέφεν Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνονται οι κινήσεις του μακελάρη του Πλίμουθ, Τζέικ Ντέιβισον, ο οποίος στη περπατάει στον δρόμο με το όπλο-τύπου τυφέκιο στα χέρια.

Λίγο μετά θα πυροβολήσει και το 5ο του θύμα, μία γυναίκα, την 66χρονη Κέιτ Σέπερντ έξω από ένα κομμωτήριο.

Λίγα λεπτά μετά, αφού ο 23χρονος έχει σκορπίσει τον τρόμο με μαζικούς πυροβολισμούς ύστερα από 11 χρόνια στην Αγγλία, στρέφει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονεί πριν φτάσουν στο σημείο οι ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις.

Ο Τζέικ Ντέιβισον είχε ψυχολογικά προβλήματα, είχε μάλιστα εμμονή με την εμφάνισή του, λέγοντας πως δεν τον ήθελαν οι γυναίκες ενώ η μητέρα του είχε παρακαλέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διάρκεια του lockdown, να αναλάβει την ψυχολογική υποστήριξη του γιου της, όταν η ίδια ανακάλυψε πως ο 23χρονος διατηρούσε εγκεκριμένη άδεια για οπλοκατοχή.



CCTV footage has emerged that appears to show Plymouth shooter Jake Davison crossing a road with what is believed to be a gun in his hand in the middle of his killing spree which left five people deadhttps://t.co/jnbOKcO8Xm pic.twitter.com/lElKkRzs8O