Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Λεβερκούζεν (vid)

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών της Bayer στο Λεβερκούζεν.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Λεβερκούζεν και πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από το μεγαλύτερο μέρος της πόλης.

Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Δυτικής Γερμανίας (NWR ), η έκρηξη σημειώθηκε κατά πάσα πιθανότητα σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Currenta, στην περιοχή Μπούριγκ.

μέσως μετά την έκρηξη ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή «Nina», στο επίπεδο «Ακραίος Κίνδυνος», μέσω της οποίας οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους κλειστά.

Όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους έπρεπε να φροντίσουν να βρεθούν σε κλειστό κτίριο το συντομότερο δυνατό.

Η Αστυνομία της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας έχει διακόψει την κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του οδικού άξονα Λεβερκούζεν - Κολωνία.