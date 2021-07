Εντοπίσθηκαν τα συντρίμμια του ρωσικού αεροσκάφους και δεν υπάρχουν επιζώντες, εξετάζονται τρια πιθανά αίτια

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε βραχώδη περιοχή, και τα συντρίμμια του διασκορπίσθηκαν στην Οχοτσκική Θάλασσα, σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την κωμόπολη Παλάνα, όπου κατευθυνόταν.

Δεν υπάρχουν επιζώντες από την συντριβή του ρωσικού αεροσκάφους An-26 στην ρωσική άπω ανατολή, μετέδωσαν τα πρακτορεία Interfax και RIA, επικαλούμενα πηγές των συνεργείων διάσωσης.

Νωρίτερα, τα πρακτορεία Interfax και TASS είχαν μεταδώσει ότι εντοπίσθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους στο σημείο όπου συνετρίβη επάνω σε βράχο, σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την κωμόπολη Παλάνα, όπου κατευθυνόταν το An-26 με 28 επιβαίνοντες.

Passenger plane found 'completely destroyed' with all 28 on board dead after it crashed into sea off of eastern Russia https://t.co/uYFRZr6Lie pic.twitter.com/iqn1WFWl0h