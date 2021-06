Η Τζορτζίνα του Κριστιάνο ήταν καλωδιομένη με το Βέλγιο λόγω του reality του Netflix (pics & vid)

Η εικόνα με την καλωδίωση της Τζορτζίνα στο παιχνίδι με το Βέλγιο, βρήκε την... απάντησή της.

Στο παιχνίδι με το Βέλγιο όπου η Πορτογαλία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Euro, μία φωτογραφία της Τζορτζίνα Ροντρίγκες από τις εξέδρες του γηπέδου που δημοσίευσε η Bild έγινε viral.

Και αυτό γιατί μέσα από τα ρούχα που φορούσε η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο φαινόταν να έχει καλωδίωση, σαν και αυτή που φοράνε στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, αμέσως ξέσπασε ντόρος για το τί πραγματικά συνέβη, με την απάντηση να μην είναι και τόσο δύσκολη.

Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez cheers him on in Portugal's match against Belgium - https://t.co/6mfmjr2epj pic.twitter.com/JeEoZhBhzn