Στην Ουάσιγκτον με κάθε εμβόλιο παίρνει δώρο ένα... τσιγαριλίκι (pics)

Προκειμένου να πειστούν και οι επιφυλακτικοί οι κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό, η Ουάσιγκτον δίνει δώρο ένα τσιγάρο μαριχουάνας.

Όλες οι χώρες προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εμβολιασμού ενάντια στον κορονοϊό, καθώς τα μεγάλα ποσοστά αυτών που είναι επιφυλακτικοί, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.

Εξαίρεση δεν αποτελούν ούτε οι ΗΠΑ, όπου οι Πολιτείες δίνουν κάποια δώρα, με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Ουάσιγκτον.

Το «Συμβούλιο Κάνναβης και Ποτών» αποφάσισε λοιπόν να δώσει άδεια στις επιχειρήσεις που πουλάνε κάνναβη να δίνουν σε όποιον ενήλικο θέλει, ένα τσιγαριλίκι δώρο.

Η άδεια αυτή ισχύει από χθες Τρίτη και μέχρι τις 12 Ιουλίου...

Media Release: LCB Allows "Joints for Jabs" Promotions to Support Vaccinations https://t.co/v9bvcnuIJw