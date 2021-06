Οι 4 σειρές που δεν πρέπει να χάσεις τον Ιούνιο! (pics & vids)

Το καλοκαίρι έφτασε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα πάψουμε να βλέπουμε σειρές! Τέσσερις πρεμιέρες από την COSMOTE TV σε περιμένουν!

Ο καιρός άνοιξε, τα καταστήματα ανέβασαν ρολά, οι μπύρες κι οι καφέδες... πάνε κι έρχονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα ξεχάσουμε και την αγαπημένη μας συνήθεια!

Η οποία είναι να απολαύσουμε παρέα με φίλους - ή και όχι - τις σειρές που μας αρέσουν και μας κάνουν να περνάμε καλά. Άλλωστε, μια καλή σειρά μπορεί άνετα να συνδυαστεί με καλό φαγητό, ωραίο πιοτό και αρκετό κουβεντολόι.

Η COSMOTE TV επιστρέφει... δριμύτερη τον Ιούνιο, με τέσσερις τρομερές προτάσεις! Τα κανάλια COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD και ο δωρεάν on demand κατάλογος COSMOTE TV PLUS περιμένουν απλά εσένα, για να πατήσεις το κουμπί!

Τime

Δυο λόγια για τη σειρά: Ο Έρικ είναι ένας σωφρονιστικός υπάλληλος που έχει υπό την προστασία του όσους επιτηρεί. Αυτήν την “αδυναμία” του προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες της φυλακής, στην οποία εργάζεται. Κάποια στιγμή, ο Έρικ θα χρειαστεί να διαλέξει ανάμεσα στις αξίες του και στην προστασία της ίδιας του της οικογένειας. Η ραχοκοκαλιά αυτής της καθηλωτικής σειράς - πορτρέτου του σημερινού βρετανικού σωφρονιστικού συστήματος είναι οι χαρακτήρες του Μαρκ και του Έρικ. Ο Μαρκ Χέμπντεν (Σον Μπιν) είναι δάσκαλος στο επάγγελμα, σύζυγος και πατέρας, που σκότωσε κατά λάθος έναν άνθρωπο. Καταδικασμένος σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, πρέπει να μάθει πολύ γρήγορα να επιβιώνει σ' αυτό το νέο, εχθρικό περιβάλλον, όπου και το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Ο Έρικ Ράιντ (Στίβεν Γκρέιχαμ) είναι ένας συμπονετικός σωφρονιστικός υπάλληλος, που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, για να προστατεύει όσους βρίσκονται κάτω από τη φύλαξή του, μια μάλλον επικίνδυνη συνήθεια, όπως θα αποδειχτεί στην πορεία.

Πρωταγωνιστούν: Σον Μπιν (Lord of the Rings), Στίβεν Γκρέιχαμ (Snatch, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Προβολή: Δευτέρα 07/06 στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 23:00 και κάθε Δευτέρα, 24 ώρες μετά την προβολή τους στην Αγγλία.

Αριθμός επεισοδίων: 3 | Διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS μετά την προβολή τους.

Να την δεις αν: Σου αρέσουν οι crime - drama - thriller σειρές, ειδικά αν έχουν ένα πετυχημένο καστ καταξιωμένων ηθοποιών!

Fun fact: Η σειρά ξεκίνησε να γυρίζεται σε καθεστώς πανδημίας, συνεπώς βλέπουμε τους κρατούμενους και τους φύλακες να φορούν προστατευτικές μάσκες. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν στο Λίβερπουλ το περασμένο φθινόπωρο.

The Republic Of Sarah

Δυο λόγια για τη σειρά: Η βουκολική ηρεμία που κυριαρχεί στην αμερικανική κωμόπολη Γκρέιλοκ του Νιου Χαμσάιρ διαταράσσεται, όταν θα βρεθεί ακριβώς από κάτω της ένα γιγάντιο κοίτασμα κολτάν. Και ο λόγος είναι πως η εταιρεία εξόρυξης μετάλλων "Lydon", για να το πάρει, θέλει πρώτα να σβήσει το Γκρέιλοκ από τον χάρτη. Στην πρώτη του σεζόν, διάρκειας δεκατριών επεισοδίων, το "The Republic of Sarah" έχει για κεντρική ηρωίδα τη Σάρα, μια δασκάλα με επαναστατικό πνεύμα που ηγείται της ομάδας των κατοίκων του Γκρέιλοκ στην πρωτότυπη προσπάθεια τους να σώσουν την πόλη τους από τα καταστροφικά σχέδια της "Lydon Industries", αλλά και του εκδικητικού αδερφού της, Ντάνι. Παράλληλα, η σειρά πραγματεύεται θέματα απόλυτα επίκαιρα, όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος και η αδήριτη ανάγκη για συντροφικότητα, συλλογικό πνεύμα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα προκειμένου να υπάρξει ένας καλύτερος κόσμος.

Πρωταγωνιστούν: Στέλα Μπέικερ, Λουκ Μίτσελ, Ιζαμπέλα Αλβάρεζ, Νία Χόλογουεϊ, Χόουπ Λόρεν, Λόντρι Μπέντερ, Ίαν Νταφ, Φόρεστ Γκούντλακ.

Προβολή: Τρίτη 15/06 στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00 και κάθε Τρίτη, 24 ώρες μετά την Αμερική.

Αριθμός επεισοδίων: 13 | Διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS μετά την προβολή τους.

Να την δεις αν: Σου αρέσουν οι ταινίες που πραγματεύονται επίκαιρα θέματα, έχουν μυστήριο και δυνατή πλοκή!

Fun fact: Η λέξη «κολτάν» είναι συντομογραφία των λέξεων «κολόβιο» (νυν Νιόβιο) και «ταντάλιο». Αυτό το πολύ σκληρό μετάλλευμα, ίσης πια εμπορικής αξίας με τον χρυσό, έχει διπλάσια αντοχή από το χάλυβα. H εξόρυξη του γινόταν ήδη πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στο Κογκό της Αφρικής. Τo κολτάν χρησιμοποιείται ευρέως στην κινητή τηλεφωνία, στους φορητούς υπολογιστές, στις ηλεκτρονικές κονσόλες παιχνιδιών, αλλά και στην αεροναυπηγική.

The Good Fight

Δυο λόγια για τη σειρά: H πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς επιστρέφει με νέα επεισόδια, αμέσως μετά την Αμερική αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Στην έναρξη της νέας σεζόν, η Ντάιαν αναρωτιέται αν είναι ηθικό επαγγελματικά να διευθύνει μαζί με την στενή της συνεργάτιδα, Λιζ, μια δικηγορική εταιρεία με αφροαμερικάνικο προσωπικό, όταν η εταιρεία χάνει δύο κορυφαίους δικηγόρους. Εν τω μεταξύ, η Μαρίσα και η εταιρεία μπλέκονται με τον Χολ Ουάκνερ (στο ρόλο του ο Μάντι Πατίνκιν, υποψήφιος σε 4 βραβεία Έμμυ για την συγκλονιστική ερμηνεία του στο "Homeland"), έναν κάτοικο του Σικάγο που αποφασίζει να ανοίξει το δικό του δικαστήριο στην αποθήκη ενός φωτοτυπείου! Δύο από τους βασικούς ήρωες, ο Ντιλρόι Λίντο, που υποδύεται τον Έντριαν Μπόουζμαν και η Κας Τζάμπο, που υποδύεται τη Λούκα Κουίν, επιστρέφουν στη σειρά για λίγες εμφανίσεις, με τους δημιουργούς Μάικλ και Ρόμπερτ Κινγκ να αναφέρουν πως «είμαστε ευγνώμονες που επιστρέφουν, ώστε το κοινό να μπορέσει να πει ένα κατάλληλο "αντίο"».

Πρωταγωνιστούν: Κριστίν Μπαράνσκι, Μάντι Πατίνκιν, Κας Τάμπο, Ντελρόι Λίντο, Σαρμέιν Μπίνγουα, Όντρα ΜακΝτόναλντ, Σάρα Στιλ, Μάικλ Μπόουτμαν, Νιάμπι Νιάμπι, Ζακ Γκρενιέρ.

Προβολή: Παρασκευή 25/06 στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 22:00 και κάθε Παρασκευή, 24 ώρες μετά την Αμερική.

Αριθμός επεισοδίων: 10 | Διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS μετά την προβολή τους στο κανάλι. Στις 25 Ιουνίου θα ανέβουν και όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι στο COSMOTE TV PLUS.

Να την δεις αν: Σου αρέσουν οι σειρές που συνδυάζουν κωμωδία και δράμα, κινούνται γύρω από δικαστικές υποθέσεις και «καυτηριάζουν» ανελέητα και με αρκετές δόσεις σουρεαλισμού την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα.

Fun fact: Η σειρά έχει υπάρξει αρκετές φορές αφορμή για δημόσιο διάλογο σε ό,τι αφορά στη θεματολογία της, που καλύπτει από τις φυλετικές και ταξικές ανισότητες μέχρι την παιδοφιλία (λόγω της υπόθεσης Επστάιν) και από τον κάθε λογής εξτρεμισμό, μέχρι την πολιτική ορθότητα και την ανεξέλεγκτη δύναμη κάποιων εταιρειών, όλα αυτά χωρίς πρόθεση «διδακτισμού».

Killing Eve





Δυο λόγια για τη σειρά: Μετά από μια σειρά γεγονότων, οι ζωές μιας πράκτορος της βρετανικής ΜΙ5 και μιας ψυχοπαθούς δολοφόνου, που αναλαμβάνει συμβόλαια θανάτου στις έξι ηπείρους, καταλήγουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Το "Killing Eve", που από την πρώτη σχεδόν σεκάνς βάζει τον θεατή σ' ένα επικίνδυνο, όσο και άκρως εθιστικό σύμπαν, διαθέτει πολλά κι εναλλασσόμενα locations, συνεχείς ανατροπές στο σενάριο, άριστων προδιαγραφών φωτογραφία και κουστούμια και βέβαια τις δυο εκπληκτικές πρωταγωνίστριες, Σάντρα Ο και Τζόντι Κόμερ, χωρίς να πρέπει να αδικηθεί και το υπόλοιπο καστ.

Πρωταγωνιστούν: Σάντα Ο, Τζόντι Κόμερ, Φιόνα Σο, Ντάρεν Μπόιντ, Όουεν ΜακΝτόνελ, Ντέιβιντ Χέιγκ, Κίρμπι Χόουελ-Μπαπτίστ.

Προβολή: Παρασκευή 25/06 στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD τα 6 επεισόδια του 1ου κύκλου back to back από τις 20:00 και Σάββατο 26/06 τα 6 επεισόδια του 2ου κύκλου back to back από τις 20:00. Ταυτόχρονα θα είναι διαθέσιμα και στην δωρεάν On Demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Να την δεις αν: Σου αρέσουν οι ταινίες που είναι... εθιστικές από το πρώτο λεπτό, έχουν συνεχείς ανατροπές και βέβαια ένα εκπληκτικό καστ!

Fun fact: Ύστερα από τη συγγραφή της πρώτης σεζόν, η Φοίβη Γουόλερ - Μπριτζ παρέδωσε τα «ηνία» στην κολλητή της φίλη, Έμεραλντ Φένελ. Η Φένελ κέρδισε φέτος βραβείο Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, "Promising Young Woman". Επίσης, Η Σάντρα Ο κέρδισε «Χρυσή Σφαίρα» το 2019 για τον ρόλο της Ιβ, γράφοντας έτσι ιστορία ως η πρώτη ηθοποιός ασιατικής καταγωγής, ύστερα από εκείνη της Γιόκο Σιμάντα για το Shogun 39 χρόνια νωρίτερα.

