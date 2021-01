Ο 'Εμιλ Σμιθ Ρόου δεν έχει ανάγκη να είναι ο “Croydon De Bruyne”

“Thank you Kev”! Αμέσως μετά την πρόκριση επί της Νιούκαστλ στο Κύπελλο, ο Μπουκάγιο Σάκα, με ανάρτηση στο Instagram, έσπευσε να δώσει τα εύσημα στον ήρωά του. Τον δικό του προσωπικά, αλλά και τον ήρωα της Αρσεναλ γενικότερα σε αυτή την επανεκκίνησή της στη σεζόν. Την ίδια στιγμή, οι οπαδοί έχουν ήδη φροντίσει να στήνουν στιχάκια για χάρη του στα social media, μιας και στο γήπεδο δεν γίνεται να τα τραγουδήσουν...

“Emile Smith Rowe Rowe,

always believe in your soul,

you’ve got the power to know,

You were born to be Arsenal,

always believe in”

Κάπως έτσι, ο 'Εμιλ Σμιθ Ρόου ζει το όνειρό του. Εκείνο, που από τα 10 του που βρέθηκε στις ακαδημίες των Gunners, βάλθηκε να υλοποιήσει εδώ και τώρα. Που για να του συμβεί, χρειάστηκε λίγα χρόνια πριν, να πάρει τις πιο δύσκολες αποφάσεις στη ζωή ενός έφηβου ποδοσφαιριστή. Μία πενταετία πριν, όταν ο Μαουρίτσο Ποκετίνο είχε ξετρελαθεί μαζί του και έβαζε λυτούς και δεμένους για τον πάρει στην Τότεναμ. Τότε που ο Ρόου αρνήθηκε. Είπε όχι στους Spurs δύο φορές, με τη δεύτερη να του δίνουν επαγγελματικό συμβόλαιο από τα 17 του, αλλά και σε Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Αγιαξ, Αϊντχόφεν, που τον προσέγγισαν.

Πρώτος όμως απ' όλους στο “Εμιρεϊτς” ήταν ο Ουνάι Εμερι, που τον πήρε στην πρώτη ομάδα, για να δουλέψει με τους μεγάλους. Και εάν ο αρχικός δανεισμός στη Λειψία ήταν πιο δύσκολο task για τον πιτσιρικά (Γενάρης-Ιούνιος 2019), η συνέχεια στη Χάντερσφιλντ (Γενάρης – Ιούλιος 2020) προσέφερε την πρώτη εικόνα ενός εξαιρετικού ταλέντου. Ηταν μάλιστα τόσο υπέροχος στην Championship, ώστε να φέρει τον προπονητής της Χάντερσφιλντ, Ντάνι Κόουλι σε απολογητική διάθεση με εκπληκτικό τρόπο: “Καταλαβαίνω πόσο τον έχουν αγαπήσει οι οπαδοί. Είναι φυσιολογικό να με αποδοκιμάζουν όταν δεν τον βάζω ή όταν τον βγάζω αλλαγή. Ακόμα και εγώ με αποδοκιμάζω, αλλά είναι μικρός και οφείλουμε να τον προστατεύσουμε”.

Σε παρόμοια κατάσταση φαίνεται λοιπόν να φέρνει ο Ρόου τώρα και τον Μικελ Αρτέτα. Στις 26 Νοεμβρίου ο μικρός χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά κόντρα στη Μόλντε στο Europa League, για να κεράσει την πρώτη ασίστ του. Από εκείνη τη στιγμή θα μετρούσε δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις (συμμετοχή σε γκολ κάθε 73 λεπτά) και με σημαντική αφετηρία την παρουσία του στο 3-1 επί της Τσέλσι, θα ξεσήκωνε ένα ανακουφιστικό σερί τεσσάρων νικών, στο οποίο άπαντες του πιστώνουν τεράστια συνδρομή. Ενδεικτικό είναι μόνο ο Αλεξάντερ Λακαζέτ (6 γκολ, 1 ασίστ) έχει εντονότερη επιθετική παρουσία στο ίδιο διάστημα.

Emile Smith Rowe now has 6 goals/assists in 438 minutes this season - a goal or assist every 73 minutes pic.twitter.com/YOm6pURvMT — Arsenal Anoop (@ArsenalAnoop) January 9, 2021

Ο γεννημένος τον Ιούλιο του 2000 πιτσιρικάς, είναι ουσιαστικά ένας επιθετικός μέσος, με τον ίδιο να φροντίζει για τον αγωνιστικό αυτοπροσδιορισμό του: «Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα στο κέντρο και στα πλάγια. Κυρίως όμως απολαμβάνω και αποδίδω περισσότερο να είμαι Νο10». Ο Σμιθ Ρόου από πολύ μικρός λάτρευε τον Αντρές Ινιέστα, μα μεγαλώνοντας άρχισαν να τον παρομοιάζουν με τον νυν κορυφαίο playmaker του κόσμου, Κέβιν Ντε Μπρόινε. Το “Thank you Kev” που του έγραψε μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ ο Σάκα, υποδηλώνει και αυτό που του λένε οι μεγαλύτεροι συμπαίκτες του, οι οποίοι θέλοντας να τον πειράξουν, αλλά και να του αποδώσουν τιμές αναγνώρισης, τον φωνάζουν “Croydon De Bruyne” (σ.σ.: το Croydon είναι μεγάλος δήμος του ευρύτερου Λονδίνου, όπου γεννήθηκε).

Ηδη λοιπόν ο 20χρονος wonderkid έχει ξεκινήσει να ξεκλειδώνει αντίπαλες άμυνες και φιλικές καρδιές. Με αρχοντικό στήσιμο και τοποθετήσεις, έξυπνο παιχνίδι, στο οποία αναζητάει τις τρύπες στους χώρους και επιθετική οξυδέρκεια. Παράλληλα, φροντίζει να βοηθάει όχι μόνο τους συμπαίκτες του, αλλά και αγνώστους που έχουν ανάγκη. Από πολύ μικρός είναι ενταγμένος σε μία οργάνωση του Λονδίνου που βοηθάει παιδιά τα οποία έχουν φύγει από το σπίτι τους

Κάπως έτσι λοιπόν, οι οπαδοί της Αρσεναλ αρχίζουν να είναι χαρούμενοι. Χαρούμενοι που δεν έπαιζαν καλά ο Πεπέ και ο Γουίλιαν. Χαρούμενοι επειδή με εκείνους ντεφορμέ, οι Σάκα, Σμιθ Ρόου πήραν τις ευκαιρίες τους και με αυτόν τον τρόπο η αναγέννηση της ομάδας δείχνει ότι μπορεί να βασιστεί σε δικά της παιδιά με μηδενικό κόστος. Παιδιά που αγαπάνε τους Gunners και είναι ευτυχισμένα που βρίσκονται εκεί. Οπως ο ήρωας του θέματός μας, ο οποίος σταδιακά δεν θα χρειάζεται να αποκαλείται “ο επόμενος Ινιέστα, ο επόμενος Ντε Μπρόινε”. Επειδή δείχνει ότι μπορεί να εξελιχτεί σε αυτό που τον προορίζει ο ταλαντούχος εαυτός του: Να γίνει ο 'Εμίλ Σμιθ Ρόου...

Follow me: @jorgekaraman