Champions League: Καλοκαίρι με «σεντόνι» και ανοιχτούς λογαριασμούς

Πέντε μήνες πέρασαν από τη συναρπαστική ρεβάνς του «Άνφιλντ», που σηματοδότησε την πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης και τον πρόωρο αποκλεισμό της Λίβερπουλ. Ακόμα και σε κανονικές συνθήκες, η απόσταση που χωρίζει το τέλος της σεζόν στο Champions League μέχρι την έναρξη της νέας περιόδου είναι το πολύ τρεις μήνες και... κάτι.

Ωστόσο, η τρέχουσα χρονιά που διανύουμε, το περιβόητο 2020, δεν περιέχει τίποτε που να συμβαδίζει με τον κανόνα. Από τον Μάρτιο, η ακολουθία των γεγονότων στον ποδοσφαιρικό μακρόκοσμο ήταν ολότελα διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει. Lockdown, πρωτόκολλα υγιεινής, επανέναρξη με κλειστά γήπεδα, φινάλε και στέψη στα εθνικά πρωταθλήματα.

Το Τρίτη-Τετάρτη γίνεται, πλέον, Παρασκευή-Σάββατο, Δευτέρα-Τρίτη και θυμίζει πιο... Euro/Μουντιάλ από ποτέ. Οι ομάδες έχουν ήδη μάθει το τι θα περιλαμβάνει η επόμενη αγωνιστική περίοδος, αν θα τους βρει στο Champions League, το Europa League, σε ομίλους, προκριματικά ή στον... άσο. Τι σημασία έχει, άλλωστε, αν η Λίνφιλντ και η Τρε Φιόρι ξεκινούν το δικό τους ευρωπαϊκό ταξίδι, την ώρα που η Μπαρτσελόνα και η Νάπολι θέλουν να φτάσουν δύο «σκαλιά» μακριά από τη δική τους γραμμή του τερματισμού;

Τo Champions League εισέρχεται επίσημα, δυναμικά και... καλοκαιριάτικα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του και αυτή τη φορά η τελική ευθεία παίρνει τη μορφή του Final-8, σε ουδέτερη τοποθεσία.

Πριν από την εκκίνηση στο ειδικό αυτό φορμάτ των προημιτελικών, όμως, μεσολαβούν τέσσερις ρεβάνς και ισάριθμα εισιτήρια που περιμένουν να επικυρωθούν με προορισμό τη Λισαβόνα. Τι μας επιφυλάσσει, λοιπόν, το πιο σημαντικό από όλα τα restart που κηρύχθηκαν από τον περασμένο Μάιο;

Ο πρώτος αγώνας στη Μαδρίτη πέτυχε τη Βασίλισσα οριακά πίσω από την Μπαρτσελόνα στη «μάχη» του τίτλου στη La Liga. Πλέον, η ρεβάνς στο «Etihad» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι θα την βρει πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της με την επανέναρξη εντός συνόρων και έρχεται με φόρα για να ανατρέψει το 1-2 του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Από την άλλη, οι Πολίτες του Πεπ Γκουαρδιόλα έχουν τους δικούς τους λόγους να χαμογελούν εδώ και μερικές εβδομάδες και δεν πρόκειται για κάποια κούπα. Η αποφυγή του ευρωπαϊκού αποκλεισμού ήταν ο υψηλότερος στόχος και επιτεύχθηκε για τους Μπλε του Μάντσεστερ, που έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές (Φεράν Τόρες, Νατάν Ακέ) και έπεται και συνέχεια.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ισοφάρισε το all-time ρεκόρ του Τιερί Ανρί σε ασίστ στην Premier League (20), ο Καρίμ Μπενζεμά σημείωσε για πρώτη φορά στην καριέρα του back-to-back σεζόν με 20 γκολ (διόλου συμπτωματικά μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο) και ο Σέρχιο Ράμος έσπασε όλα τα κοντέρ για αμυντικό-σκόρερ στην ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς, για τους Μαδριλένους, δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ζιζού καθώς είναι τιμωρημένος, αλλά παρ' όλα αυτά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για να μεταλαμπαδεύσει το πνεύμα του νικητή στον πυρήνα των Μερένγκες.

Δεν έπειθε πριν από τη διακοπή, δεν πείθει ούτε τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά η Γιουβέντους ανανέωσε το στάτους της με το 9ο σερί πρωτάθλημα κι αν μη τι άλλο ξέρει τον τρόπο να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των νοκ-άουτ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο της χάρισε την ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης την περσινή σεζόν και μάλιστα «σβήνοντας» μειονέκτημα δύο τερμάτων, συνεπώς η αποστολή είναι κατά τι ευκολότερη απέναντι στη Λυών.

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσιά διατηρεί το προβάδισμα και παρά την αποχή τεσσάρων μηνών που πέρασε, άφησε την Παρί Σεν Ζερμέν στο μηδέν στον μεταξύ τους τελικό του Κυπέλλου-ηττήθηκε στα πέναλτι- κι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το πιο «ανοιχτό» ζευγάρι στις τέσσερις ρεβάνς.

Το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου ήταν απλά η κορυφή του παγόβουνου για τη φετινή Μπαρτσελόνα των χιλίων μυρίων προβλημάτων σε όλα τα μέτωπα. Αφού η σκόνη της απώλειας του πρωταθλήματος έπεσε και ο Κίκε Σετιέν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη διοίκηση, οι Μπλαουγκράνα προσπάθησαν να αφήσουν πίσω τους την τεταμένη ατμόσφαιρα και να ανασυνταχθούν ενόψει του μοναδικού ενεργού διακυβεύματος στην τρέχουσα χρονιά.

Απέναντί τους οι Κυπελλούχοι Ναπολιτάνοι του Τζενάρο Γκατούζο και του Κώστα Μανωλά, που μετά την εξασφάλιση της κούπας έφτασαν χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο στο τέλος της Serie A. Το 1-1 δίνει στην Μπάρτσα το αβαντάζ που έχει ανάγκη για να νιώσε άνετα και ο Λιονέλ Μέσι ξέρει πως αυτή η ευκαιρία δεν χάνεται, ακόμη κι αν δεν βρει ούτε τώρα τους συμπαραστάτες που ψάχνει μάταια στο σύνολο των Καταλανών εδώ και μήνες.

Και οι δυο τους πήραν αυτό που ήθελαν και άξιζαν στην εγχώρια πορεία τους. Οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν μια σεζόν για τα... βιβλία, με εξαιρετικό ποδόσφαιρο, πλήθος πρωταγωνιστών και το απόλυτο νικών μετά το restart, για την 8η διαδοχική τους σαλατιέρα.

Οι Μπλε από την άλλη, κατοχύρωσαν το πολυπόθητο εισιτήριο για το Champions League της ερχόμενης περιόδου και αυτή τη φορά δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν τιμωρία μεταγραφών στον σχεδιασμό τους.



(Οι πιθανότητες πρόκρισης για κάθε μία από τις 16 ομάδες στα προημιτελικά)

Το 0-3 του πρώτου αγώνα, βέβαια, όπου ο Αλφόνσο Ντέιβις προκάλεσε... παραμιλητά και πρωταγωνίστησε στην επικράτηση της Μπάγερν, δεν αφήνει περιθώρια για ανατροπή. Τίποτα, όμως, δεν τελειώνει πριν τελειώσει για το σύνολο του Φρανκ Λάμπαρντ, που θα κληθεί να κοιτάξει στα μάτια την επιθετική μηχανή του Χάνσι Φλικ.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει σημειώσει 11 γκολ στη σεζόν, θέλει άλλα έξι για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Τσέλσι είναι αήττητη στα 10 τελευταία εκτός έδρας ματς για το Champions League

Το πάνθεον του Champions League έχει θέση για δεκάδες θρύλους των τριών περασμένων δεκαετιών. Η πρώτη πεντάδα των all-time σκόρερ, όμως, περιλαμβάνει τέσσερις εν ενεργεία αστέρες και είναι αυτονόητο ότι κάθε ματς συμβάλλει λιγότερο ή περισσότερο στην αλλαγή των ισορροπιών.

Το δίπολο Κριστιάνο Ρονάλντο-Λιονέλ Μέσι κυριαρχεί διαρκώς στην υπόθεση του απόλυτου Νο1, με τη διαφορά τους αυτή τη στιγμή να διατηρείται στα 8 γκολ υπέρ του πρωτοπόρου Πορτογάλου (177 - 169).

Την ίδια στιγμή, Καρίμ Μπενζεμά και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συγκατοικούν στην 4η θέση με 64 τέρματα και δεν είναι καθόλου απίθανο μέχρι το τέλος της σεζόν να έχουμε ανακατάταξη, καθώς τους χωρίζουν 7 τέρματα από τον 3ο Ραούλ Γκονθάλεθ.

