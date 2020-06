Τόμας Μίλερ: Ένας υπέροχος Βαυαρός

Αυτός ο ψηλός έχει καταφέρει να είναι... χάρμα οφθαλμών. Αν προσέξει κανείς το παιχνίδι του, το καταλαβαίνει. Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να βρεθεί μέσα στη φάση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Να βοηθήσει την ανάπτυξη, να κάνει εκείνος την καθοριστική μπαλιά, να βγάλει την ασίστ ή να σκοράρει. Ακόμα κι αν παίζει με πλάτη προς την περιοχή και έχει βάλει τον αντίπαλο πίσω. Το έχει χάσει το παιχνίδι εκεί όποιος κι αν προσπαθήσει να του πάρει τη μπάλα.

Με το κεφάλι πάντοτε ψηλά για να «βλέπει» το γήπεδο και τους συμπαίκτες του κι έναν τρομερό τρόπο να πετυχαίνει αυτό που θέλει είτε με κεφαλιά, είτε με τακουνιά, είτε με οποιοδήποτε σημείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει από το σώμα του, ακόμα κι αν είναι απαραίτητη η μια επαφή για την εξέλιξη της φάσης, ο Τόμας Μίλερ θα κάνει σωστά αυτό που πρέπει.

Απέναντι στη Λεβερκούζεν, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Γερμανός επιθετικός «σέρβιρε» ακόμα δυο γκολ προς τους Γκορέτσκα (σε τρομερή φάση για την Μπάγερν με εναλλαγές της μπάλας για... χάζεμα) και Λεβαντόφσκι και έφτασε στις 20 ασίστ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία της καριέρας του αλλά και η καλύτερη που έχει καταγραφεί από το 2015, όταν τότε είχε φτάσει στον συγκεκριμένο αριθμό ο νυν αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ. Ο Μίλερ θα κυνηγήσει το απόλυτο ρεκόρ στα εναπομείναντα παιχνίδια της Bundesliga προκειμένου να καθοδηγήσει και την ομάδα του σε ακόμα μια κατάκτηση τίτλου στη Γερμανία.

Με την πρόσληψη του Χάνσι Φλικ στη θέση του Νίκο Κόβατς, την τρομερή βελτίωση της Μπάγερν για να φτάσει αυτή τη στιγμή στο +7 στην κορυφή και τον τρόπο παιχνιδιού των Βαυαρών στον αγωνιστικό χώρο, ο Μίλερ απογείωσε τις επιδόσεις του. Σε πέντε συμμετοχές και μάλιστα προερχόμενος από τον πάγκο το πρώτο διάστημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου μέχρι την απομάκρυνση του Κόβατς, ο Γερμανός είχε μονάχα 4 ασίστ δίχως να έχει σκοράρει και το rating έφτανε στο 6,67, βάσει και των στατιστικών της δημοφιλούς ιστοσελίδας «whoscored».

Η αλλαγή προσώπου στην άκρη του πάγκου των Βαυαρών έφερε και τη μεγάλη αλλαγή του Τόμας Μίλερ. Κατέγραψε 18 συμμετοχές σε επίπεδο πρωταθλήματος, μόλις δυο εξ αυτών από τον πάγκο, έχει 7 τέρματα, έκανε άλλες 16 ασίστ για να φτάσει πλέον στο σύνολο των 20 και το rating έχει φτάσει στο 7,73.

«Το μότο της Μπάγερν είναι το “mia san mia” και σημαίνει “δεν φοβόμαστε κανέναν”. Εμπιστευόμαστε τις δυνάμεις μας και είμαστε σε πολύ καλό μομέντουμ. Όποιος θέλει να έρθει να παίξουμε, είναι ευπρόσδεκτος» είπε σε συνέντευξη Τύπου αποτυπώνοντας την αυτοπεποίθηση που χαρακτηρίζει τους ποδοσφαιριστής του κλαμπ του Μονάχου τη δεδομένη χρονική στιγμή και φυσικά τους λόγους που θεωρείται η ομάδα μεγάλο φαβορί για το νταμπλ εντός των γερμανικών τειχών και μια από τις υποψήφιες για διεκδίκηση του φετινού Champions League όταν αυτό συνεχιστεί.

Thomas Muller believes that sports can bring people together. pic.twitter.com/CWhlhsPq9v

— ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2020