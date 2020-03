Λίβερπουλ: Ο τραυματισμός του Χέντερσον σήμανε κρίση

Το ρολόι έδειχνε 80 λεπτά στο «Wanda Metropolitano» και ο Τζέιμς Μίλνερ περνούσε το «κατώφλι» του αγωνιστικού χώρου. Στιγμές νωρίτερα, ο Τζόρνταν Χέντερσον έβγαζε το περιβραχιόνιο για να φορεθεί στο χέρι του υπαρχηγού. Νικημένος από τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ο κάπτεν της Λίβερπουλ εγκατέλειπε χωρίς άλλη επιλογή τη μάχη απέναντι στην Ατλέτικο και δίχως να το ξέρει αποκολλούσε τον άρτια συνδεδεμένο κορμό του συνόλου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Έχουμε 6 Μαρτίου, τα 2/3 της αποθεραπείας του κύλησαν ομαλά και η μέχρι πρότινος ανίκητη κι αμύθητη Λίβερπουλ, έχει δεχθεί πλήγμα σε κάθε επίπεδο. Δεν απειλεί πια τους «Invincibles», με αξίωση να σπάσει την μονοκαθεδρία τους ως αήττητων πρωταθλητών. Δεν βρίσκεται εντός κάθε στόχου, ο αποκλεισμός από την Τσέλσι στο Κύπελλο σήμανε το πρώτο game-over για το 2020. Η βαριά ήττα από τη Γουότφορντ έκοψε μαχαίρι τις διθυραμβικές προσεγγίσεις, αφού τα στάνταρ που έφτασε να θέτει η ομάδα του Κλοπ με τον καιρό ξεπέρασαν τον απλό στόχο της εκπλήρωσης. Πλέον, οι Reds ψάχνουν την ταυτότητά τους, που ως δια μαγείας κλείδωσε στην τσέπη του 29χρονου μέσου, καθώς το ιατρικό τιμ τον βοηθούσε να πάει στα αποδυτήρια του γηπέδου της Μαδρίτης.

Από το ξεχασμένο status της ανεπάρκειας, ο Τζόρνταν Χέντερσον έχει εξελιχθεί, στο διάστημα παρουσίας του «Κλόπο» στο Μέρσεϊσαϊντ, στον αναντικατάστατο κρίκο της Κόκκινης αλυσίδας. Το κοντράστ που παρουσιάζει η Λίβερπουλ φέτος στα ματς που τον έχει στη σύνθεσή της, συγκριτικά με τις περιπτώσεις που λείπει από αυτήν, ο καθρέφτης του γηπέδου μαζί με τη στατιστική απεικόνιση συνηγορούν στην παραδοχή ότι η mini-κρίση που παρουσιάζει η Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα βρήκε χώρο να συμβεί λόγω της απουσίας του.

Τρία παιχνίδια έχει χάσει όλα κι όλα από τις 18 Φεβρουαρίου και τον τραυματισμό του. Κι όμως, 270 αγωνιστικά λεπτά αργότερα, η μεσοαμυντική λειτουργία της Λίβερπουλ θυμίζει διαλυμένο τοπίο. Το μαρτυρά η συχνότητα φάσεων που δέχεται (31 σουτ κατά στις ήττες από Γουότφορντ και Τσέλσι), αλλά και το πολλαπλάσιο παθητικό σε σύγκριση με τους περασμένους μήνες.

The difference in Liverpool Jordan Henderson is clear... pic.twitter.com/Mt4CAFKTzQ

Συνολικά, από το ματς με την Ατλέτικο κι έπειτα και με εξαίρεση τους αγώνες του FA Cup που παρατάχθηκαν τα... δεύτερα, η Λίβερπουλ έχει δεχθεί οκτώ γκολ. Τόσα όσα προέκυψαν στους προηγούμενους 18!

Ξαφνικά, η Λίβερπουλ κλήθηκε να παίξει χωρίς τον αρχηγό της στη μεσαία γραμμή και από αυτή τη ζώνη προήλθε το κακό. Συμπτωματικά ή όχι, στα τρία τελευταία παιχνίδια οι τρεις χαφ που επιλέγονται από τον Κλοπ για τον άξονα, βαφτίζονται ως τα μελανά σημεία στο match report που φτάνει στα χέρια του.

Τόσο ο Φαμπίνιο, όσο και ο Βάιναλντουμ παρουσίασαν χαμηλές πτήσεις, με αποκορύφωμα το ματς του Βραζιλιάνου κόντρα στην Τσέλσι. Το κομβικό λάθος στη φάση του 1-0 ήταν η κορυφή του παγόβουνου, αφού ακολούθησαν άλλα 13, σε ένα ματς που έχασε πάνω από τις μισές μονομαχίες σε χορτάρι και αέρα (4/13), δέχθηκε τρεις ντρίμπλες και σημείωσε 2/5 επιτυχημένα τάκλιν. Πέρα και πάνω από το ατομικό ψεγάδι, όμως, είναι η συνολική προσφορά και λειτουργία, που έβγαζε... μάτι ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ανάλογα προβληματική ήταν η εμφάνιση της Λίβερπουλ και στη νίκη επί της Γουέστ Χαμ, όπου ο Κεϊτά δεν έδωσε βοήθειες πλάι στους προαναφερθέντες και χρειάστηκε να ξελασπώσει τους Reds η τριπλέτα των Μανέ-Σαλάχ-Φιρμίνο.

The Blues put on a show at Stamford Bridge to secure their place in the #EmiratesFACup quarter-finals #UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/MKJzCa1TY0

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2020