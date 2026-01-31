Μετά από πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Λίβερπουλ με κέφια και ανατροπή υπέταξε με 4-1 τη Νιούκαστλ και σκόρπισε ξανά χαμόγελα στον κόσμο του «Άνφιλντ».

Χρειαζόταν οπωσδήποτε μια αντίδραση. Ένα ξέσπασμα. Μια εμφάνιση για να τη χρησιμοποιήσει ως οδηγό για τη συνέχεια. Οι πέντε προηγούμενες αγωνιστικές που είχαν προηγηθεί άλλωστε στην Premier League είχαν ρίξει το ηθικό της στα τάρταρα, με τον φτωχό απολογισμό των τεσσάρων βαθών να τη θέτει εκτός τετράδας. Κόντρα στη Νιούκαστλ ωστόσο η Λίβερπουλ χαμογέλασε ξανά. Με τρομερό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα και με επιθετικό πλουραλισμό, οι Reds δεν κατέρρευσαν από το προβάδισμα των Magpies, τους διέλυσαν με το χορταστικό 4-1 και βρέθηκαν στο -1 από τις θέσεις του Champions League.

Προβάδισμα με Γκόρντον, ανατροπή με Εκιτικέ

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο με πολλά φάουλ και χωρίς ρυθμό, η Νιούκαστλ άγγιξε πρώτη το γκολ στο 25΄όταν η φαουλάρα του Μπαρνς τράνταξε το κάθετο δοκάρι του Άλισον. Στο 33΄η Λίβερπουλ απάντησε με χαμένο τετ-α-τετ του Εκιτικέ που εξουδετέρωσε ο Πόουπ, προτού οι Magpies κάνουν τη ζημιά.

Κόντρα στη ροή του αγώνα κι ενώ οι Reds είχαν πάρει μέτρα στο γήπεδο, ο Γκόρντον υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με συρτό διαγώνιο σουτ βρήκε τη γωνία της εστίας για το 0-1. Τρία λεπτά μετά ο Άγγλος προσπάθησε να σκοράρει με παρόμοιο τρόπο, αλλά ο Άλισον είχε αυτή τη φορά την απάντηση κι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να ανατρέψει το σκορ πριν από ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ.

Αρχικά στο 41΄ο Βιρτζ κράτησε τη μπάλα ανάμεσα στα σώματα και γύρισε τη μπάλα στην περιοχή για τον Γάλλο, ο οποίος σκόραρε από κοντά για το 1-1. Και δυο λεπτά μετά έφερε τούμπα το ματς! Αφού ο Κέρκες είδε το μισό γήπεδο ανοικτό και του πέταξε τη μπάλα, ο Εκιτικέ μπήκε περιοχή και με ένα τrομερό σουτ με το εξωτερικό σημάδεψε τη γωνία για το 2-1.

Θρίαμβος με Βιρτζ και Κονατέ

Η μοναδική υποψία αντίδρασης από τη Νιούκαστλ για να αλλάξει τη μοίρα της ήρθε στο 60΄με ένα σουτ του Μπαρνς που εξουδετέρωσε ο Άλισον κι έκτοτε ακολούθησε... κατρακύλα. Επτά λεπτά αργότερα Σαλάχ και Βιρτζ συνδυάστηκαν υπέροχα, με τον τελευταίο να πλασάρει τη γωνία και να κλειδώνει το τρίποντο. Δυο λεπτά αργότερα ο Αιγύπτιος δεν μπόρεσε να γράψει το 4-1 στο τετ-α-τετ, αλλά το πέτυχε τελικά ο Κονατέ στις καθυστερήσεις με προβολή για να διαμορφώσει ένα σκορ - τονωτικό για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Σομποσλάι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκες, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Χάκπο, Σαλάχ (84΄Κιέζα), Βιρτζ (87΄Έντο), Εκιτικέ (84΄Τζόουνς)

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ (89΄Χολ), Τονάλι, Γουίλοκ (73΄Μέρφι), Ράμσεϊ, Ελάνγκα (73΄Βολτεμάντε), Μπαρνς (73΄Ουισά), Γκόρντον

