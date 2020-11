Ρέιντζερς: Η προπονητική επανεφεύρεση του Τζέραρντ ευλογεί τους Προτεστάντες

« Μην κάνεις το πρώτο βήμα σε αυτόν τον χώρο ως Στίβεν Τζέραρντ, με το όνομά σου στην πλάτη. Ξεκίνα από την αρχή, αφαίρεσέ όλα τα εξαρτήματα, όπως σε ένα αυτοκίνητο. Χρησιμοποίησε την αυτοπεποίθηση που είχες στο χορτάρι και συνήθισε τον εαυτό σου στις τακτικές και τους διαφορετικούς σχηματισμούς. Δοκίμασε, κάνε λάθη, απότυχε τραγικά. Πειραματίσου και κάνε τα πάντα εκτός κάμερας. Πριν τεστάρεις τον εαυτό σου στο Europa League, πριν τεθείς μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς: βελτίωσε τη θέση σου πριν μπεις στο ‘’παιχνίδι’’ ».

Με αυτά τα λόγια, ο Γιούργκεν Κλοπ τον ξεπροβόδισε μέχρι το κατώφλι της προπονητικής. Και ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί. Η παρακαταθήκη που κουβαλά ως «Stevie G», γνώριζε πολύ καλά ότι θα εμπλακεί με την πρώτη ευκαιρία στο έργο του ως coach, όταν αναλάμβανε τη Ρέιντζερς τον Μάιο του 2018. Κάθε του βήμα προόδου ή οπισθοχώρησης θα ακουγόταν από τη Γκλασκώβη ως το Μέρσεϊσαϊντ, αν εκείνος δεν φρόντιζε να βάλει από την αρχή τα όρια, να επανεφεύρει την ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα του στην υπόσταση ενός επίδοξου μάνατζερ. Δύο χρόνια αργότερα, ο Στίβεν Τζέραρντ, έχει καταφέρει να είναι περισσότερο ο τεχνικός που οδηγεί την Μπλε κάστα του «Old Firm» στον δρόμο της δόξας και πολύ λιγότερο το απόλυτο τοτέμ της Λίβερπουλ στον 21ο αιώνα. Δικαιώνοντας τον «Kloppo», τον μεγαλύτερο θαυμαστή του, που από τότε που τον είχε υφιστάμενό του στην Ακαδημία των Reds, είχε πειστεί για τον εξαίσιο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ΚΑΙ από την άκρη του πάγκου.

Ο βαθμολογικός πίνακας της σκωτσέζικης Premier League εμφανίζει στην κορυφή τη Ρέιντζερς, καθως υπεισέρχεται σταδιακά στο 2ο τρίτο της σεζόν. Εννιά βαθμούς μακριά από τη μισητή και δυστυχώς δυνάστη της τελευταίας δεκαετίας, Σέλτικ (2 ματς λιγότερα), αήττητη σε 14 παιχνίδια, με το εξωφρενικό παθητικό των τριών γκολ (!) και με το διπλό στην έδρα των Κελτών, το πρώτο μετά την τελευταία πρωταθληματική σεζόν του 2010-11, να φωταγωγεί την σαρωτική επέλαση προς την επιτυχία. Αυτή είναι μόνο η αριθμητική απεικόνιση του πόσο μακριά έχει φτάσει ο Τζέραρντ, απόδειξη της δυναμικής που χαρακτηρίζει το ξεκίνημα της τρίτης σεζόν του στο «Άιμπροξ». Σίγουρα, και τη σεζόν 2018-19 είχε αρχίσει με αήττητο σερί 12 αγώνων, αλλά και πέρυσι το θετικότατο πρώτο μισό διαγράφηκε από το ντεφορμάρισμα μετά τα Χριστούγεννα. Τίποτα, όμως, δεν πετάχτηκε στα σκουπίδια.

Steven Gerrard's Rangers so far this season: ⠀

⠀

Top of the Scottish Premiership table.⠀

Top of the group in Europa League.⠀

Unbeaten.

54 goals scored.

16 Clean sheets in 20 games⠀

WWWDWWWDWWWWWW. pic.twitter.com/JZ2JhfdOdp

