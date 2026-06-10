Ο Παναγιώτης Γκιώνης σημείωσε δύο νίκες και προχωρά δυνατά για την πρόκριση στο ταμπλό του κροατικού Contender στο Ζάγκρεμπ.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης παρουσιάζεται πολύ δυνατός στο Ζάγκρεμπ και προχωρά ακάθεκτος για την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του κροατικού World Table Tennis Contender. Την Τρίτη (9/6), κατά την πρώτη μέρα των αγώνων, σημείωσε δύο νίκες και προχώρησε στον 3ο προκριματικό γύρο.

Δύο ακόμα θετικά αποτελέσματα θα τον στείλουν στους «32» καλύτερους του απλού ανδρών και με το εξαιρετικό αγωνιστικό του πρόσωπο δείχνει ότι η υπόθεση-πρόκριση περνάει καθαρά από τα χέρια του!

Ειδικά η δεύτερη νίκη του υπογραμμίζει τη φοβερή συνέπειά του στο διεθνές στερέωμα και δείχνει ότι πολύ καλά κάνει κι έχει βάλει πλώρη για το «Λος Άντζελες 2028».

Ο τοπ Έλληνας αθλητής λύγισε στους «64» των προκριματικών υψηλό κινεζικό εμπόδιο. Νίκησε με 3-1 σετ τον Χουάνγκ Γιουζένγκ, νούμερο 7 στο συγκεκριμένο ταμπλό και 60 στην παγκόσμια κατάταξη της τρέχουσας εβδομάδας! Υστέρησε μόνο στο 1ο σετ και από κει και ύστερα ήταν απολαυστικός για να φτάσει σε σπουδαία νίκη.

Ο Γκιώνης (νούμερο 186 στο νέο world ranking) είχε αποκλείσει τον Κροάτη Ντένι Βάλε στον 1ο γύρο, ενώ την Τετάρτη (10/6) στους «32» συναντά τον Πολωνό Μάρεκ Μπαντόφσκι, συμπαίκτη του εδώ και χρόνια στην Μπογκόρια!

Στο κυρίως ταμπλό θα προκριθούν οι 8 καλύτεροι αθλητές των προκριματικών. Στο Ζάγκρεμπ αγωνίζεται με την καθοδήγηση του Κώστα Βατσακλή και το μέρος αποδεικνύεται …γούρικο και για τους δύο μετά τους συνεχόμενους τίτλους στα τουρνουά Challenge το 2017 και το 2018!..

Στο Contender της Κροατίας ο Χουάνγκ είχε μπει πέρσι στα προημιτελικά. Αριστερόχειρας και γρήγορος αθλητής ανέβασε κατακόρυφα τον βαθμό δυσκολίας για τον Έλληνα άσο μετά την πρεμιέρα κι έδειξε από την αρχή αρετές με την άμυνα.

Ο Γκιώνης όμως, μετά τη μουδιασμένη αρχή επιστράτευσε εμπειρία, αποφασιστικότητα και εξαιρετικά forehand για να επικρατήσει με 3-1. Στο 1ο σετ ισοφάρισε από 2-5 σε 6-6, ωστόσο μετά έχασε κρίσιμες άμυνες και κάποια σπιν για να προηγηθεί ο Ασιάτης με σερί πόντων.

Στο 2ο σετ προηγήθηκε εκείνος 5-2 και παρότι ο αντίπαλος μείωσε στον πόντο έφτασε στην ισοφάριση με συνέπεια στις άμυνες και περισσότερη επίθεση.

Το 3ο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο. Ο Γκιώνης έκανε το 9-7, ο Ασιάτης ισοφάρισε άμεσα και με δική του την υποδοχή ο πρωταθλητής μας έπαιξε άψογα τους επόμενους πόντους για να φτάσει στο 2-1.

Η εξέλιξη τόνωσε κι άλλο την αυτοπεποίθησή του και με σπουδαία επιθετικά χτυπήματα προηγήθηκε 3-0 στο 4ο σετ. Ο Χουάνγκ πήρε τάιμ άουτ και στην επιστροφή πέρασε τις επιθέσεις του για το 3-3. Ο πολύπειρος αμυντικός όμως, βρήκε ξανά τις λύσεις με απόλυτη συγκέντρωση, ξαναπήγε στο +3 (7-4) και δεν άφησε την ευκαιρία χαμένη (6-11, 11-7, 11-9, 11-6).

Ο 20χρονος Χουάνγκ είναι έξι φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων με χρυσό μετάλλιο και στο απλό. Το 2024 αναδείχθηκε νικητής στο απλό ανδρών στο εθνικό πρωτάθλημα της Κίνας, ενώ το 2026 στην Ντόχα είχε στο ίδιο αγώνισμα 1η θέση στο WTT Feeder και θέσεις 5-8 στο WTT Star Contender!

Νωρίτερα στον 1ο προκριματικό, ο Γκιώνης είχε εύκολο έργο. Αντιμετώπισε τον Κροάτη Ντένι Βάλε και με νίκη 3-0 σετ πέρασε στους «64» του συγκεκριμένου ταμπλό. Στην ουσία έκανε μία καλή πρόβα απέναντι σε εξελίξιμο νεαρό μεν, αλλά που ακόμα δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο (11-6, 11-6, 11-5). Για τον 17χρονο Βάλε να προστεθεί ότι είχε επισκεφτεί την Ελλάδα την περίοδο 2023-2024 και είχε πάρει μέρος στο Europe Youth του Λουτρακίου.



