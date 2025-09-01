Με τα ελληνόπουλα να βγάζουν σημάδια της αξίας τους και στην 3η μέρα των αγώνων ολοκληρώθηκε σήμερα 31/08, στο Σιλτiγχάιμ της Γαλλίας, το 19ο Euromini Champs.

Η Κλειώ Μαδέση διεκδίκησε όσο γίνεται καλύτερο πλασάρισμα στο κυρίως ταμπλό της κατηγορίας αθλητριών έως 11 ετών και τελικά κατετάγη 24η. Αναμφισβήτητα η θέση είναι τιμητική, ειδικά όταν σε δυνατό τουρνουά πανευρωπαϊκής εμβέλειας οι μίνι παγκορασίδες ήταν κάτι λιγότερο από 100. Στην ίδια ηλικιακή κατηγορία πραγματοποίησε νέες αξιόλογες εμφανίσεις η Αργυρώ Κουτρουμπά και είχε θετικό φινάλε, καθώς πήρε την 4η θέση στο ταμπλό της «παρηγοριάς».

Στο consolation των αγοριών μέχρι 11 ετών ο Παναγιώτης-Ρωμανός Μούστος, που πέτυχε να φτάσει στο τελευταίο προκριματικό στάδιο, κατατάχθηκε στις θέσεις 17-32. Θυμίζουμε ότι από χτες ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης και ο Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης είχαν αποκλειστεί στο στάδιο Α του consolation και ο Νίκος Αλεξίδης στο στάδιο Β. Στο κοουτσάρισμα των παιδιών ήταν οι προπονητές Κώστας Μαδέσης, Μιχάλης Αγγελίδης και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος.

Επισημαίνεται ακόμα ότι για τέσσερα παιδιά, τον Μαρκουλάκη, τον Αλεξανδρίδη, τον Αλεξίδη και τη Μαδέση το Euromini Champs αποτέλεσε και γερή πρόβα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13, που διεξάγεται τον Σεπτέμβριο στη Σουηδία.

Αναφέρουμε επιγραμματικά και τους τελευταίους αγώνες των Ελλήνων στο γυμναστήριο «Νέλσον Μαντέλα» με βάση πάντα τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης:

Στην κατηγορία κοριτσιών Under 11 η Μαδέση είχε δώσει από χτες τα δύο πρώτα ματς στο ταμπλό και συνέχισε την Κυριακή για τις θέσεις 17-24. Αρχικά είχε αμφίρροπη αναμέτρηση με τη Γαλλίδα Έβα Σουράν και ηττήθηκε με 3-1 σετ (7-11, 11-13, 11-7, 8-11). Αργότερα έχασε από την Τζίνα Αλί Λαχσέν, μία ακόμα αθλήτρια από γαλλικό σωματείο με 3-0 σετ (6-11, 9-11, 8-11) και γα δεύτερη φορά στο τουρνουά από την Τουρκάλα Ντεφν Ουζούμκου με 3-0 σετ (4-11, 4-11, 8-11) για να πάρει την 24η θέση.

Στην ίδια κατηγορία η Κουτρουμπά, αφού έφτασε το Σάββατο μέχρι το καθοριστικό 3ο στάδιο για τις προκρίσεις στο ταμπλό, ολοκλήρωσε τους αγώνες της με το consolation tournament. Στον 1ο γύρο (σ.σ. των «32») ξεπέρασε τη Λίνα Μάνσρι από την Ολλανδία με 3-2 σετ και στις «16» την Τσέχα Βικτόρια Μπούλικμε 3-1 σετ. Στα προημιτελικά επιβλήθηκε της Ισπανίδας Λουσία Λαζάρο με 3-0 σετ για να ηττηθεί στην 4άδα οριακά με 3-2 σετ από την Αλεσάντρα Μίλερ από γαλλικό κλαμπ, η οποία πρώτευσε στο συγκεκριμένο ταμπλό. Τέλος, η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια έχασε στο ματς για τις θέσεις 3-4 από την Τσέχα Άννα Κούμστοβα με 3-1 σετ.

Στην κατηγορία αθλητών Under 11 είχε βρεθεί χτες και ο Μούστος στο ταμπλό του «παρηγοριάς» από τη στιγμή, που αποκλείστηκε στο 4ο και τελευταίο προκριματικό στάδιο. Στον γύρο των «32» είχε γερή κόντρα με τον Γάλλο Γιάνις Ντουπόν. Κάμφθηκε με 3-2 σετ και πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-32 αυτού του ταμπλό. Διαβάθμιση πλήρης δεν έγινε στα consolation. Στην κατηγορία των παμπαίδων οι διοργανωτές αναφέρουν τον Αλεξίδη στις θέσεις 41-48, τον Μαρκουλάκη στις 49-56 και τον Αλεξανδρίδη στις 81-88.