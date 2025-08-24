Για πρώτη φορά μπαλάκι από ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιήθηκε σε διεθνείς αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Ύστερα από 11 μέρες πλούσιας αγωνιστικής δράσης και υπέροχων εικόνων για την προβολή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης το 1ο Europe Smash στο Μάλμε της Σουηδίας φτάνει την Κυριακή (24/8) στο τέλος του. Δεν θα περάσει ωστόσο, στην ιστορία, μόνο για την πετυχημένη είσοδο της «γηραιάς» ηπείρου στα τοπ τουρνουά της World Table Tennis, αλλά και για μία καινοτομία.

Για πρώτη φορά στο ολυμπιακό άθλημα ένα μπαλάκι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιήθηκε σε διεθνή διαγωνισμό! Το μπαλάκι DHS RS40+, κατασκευασμένο από 65% ανακυκλωμένο πλαστικό ABS, έκανε την επίσημη πρεμιέρα του αυτή την εβδομάδα στο Europe Smash – Sweden 2025, «σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στη δέσμευση της παγκόσμιας ομοσπονδίας για βιωσιμότητα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ITTF στην ιστοσελίδα της.

Η είδηση ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την ελληνική ομοσπονδία του αθλήματος υπό την έννοια ότι ασχολείται με την ανακύκλωση της μπάλας από το 2023. Θυμίζουμε ότι σε συνεργασία με την Mediterra Institute έχει κάνει δράσεις για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, που δημιουργούν τα κατεστραμμένα μπαλάκια πινγκ πονγκ μετά από προπονήσεις και αγώνες.

Είχε πρωτοτυπήσει μάλιστα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών του 2024 όταν τα κύπελλα και τα μετάλλια των νικητών «τυπώθηκαν» εξ ολοκλήρου σε 3D εκτυπωτές με το υλικό από τα κατεστραμμένα μπαλάκια των αθλητικών συλλόγων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Η ITTF μάλιστα, έχει συγχαρεί δημοσίως την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για τις σχετικές πρωτοβουλίες της, όπου επίσης χρησιμοποιήθηκε το ανακυκλωμένο πλαστικό ABS, όπως τώρα στο Μάλμε.

Στο ρεπορτάζ της (A Historic First: Recycled Ball Makes International Debut at European Smash - International Table Tennis Federation) η διεθνής ομοσπονδία αναφέρει ακόμα: «Η πορεία από την ιδέα μέχρι την εφαρμογή στο τουρνουά ήταν γρήγορη, αλλά αυστηρή. Η προμήθεια ανακυκλωμένων υλικών ολοκληρώθηκε νωρίτερα φέτος, με την πρώτη υποβολή στο Τμήμα Εξοπλισμού της ITTF στις 27 Φεβρουαρίου 2025. Πάνω από το 65% της πρώτης ύλης προέρχεται από είδη όπως οικιακές συσκευές — ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια ρούχων — δίνοντας μια δεύτερη ζωή στα απόβλητα, χωρίς να επηρεάζεται η αναπήδηση της μπάλας.

Μετά από εκτενείς δοκιμές, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των υλικών και των επιδόσεων, η μπάλα εγκρίθηκε επίσημα από την ITTF στις 18 Μαρτίου 2025. Παράλληλα, η συνεργασία με τους παίκτες ήταν κεντρική σε όλη τη διαδικασία. Στους παίκτες δόθηκαν δείγματα μπαλών πριν από την εκδήλωση, ώστε να έχουν αρκετό χρόνο για προετοιμασία και προσαρμογή. Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν επίσης σε σημαντικούς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών από τον Σαράθ Καμάλ Ατσάντα, συμπρόεδρο της Επιτροπής Αθλητών της ITTF, κατά τη διάρκεια των τελικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ITTF 2025.

Αυτός ο συνδυασμός εργαστηριακής ακρίβειας και ανατροφοδότησης με επίκεντρο τους αθλητές εξασφάλισε ότι η μπάλα πληρούσε τα υψηλά πρότυπα απόδοσης που απαιτούνται στο επίπεδο της ελίτ της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Στο επίκεντρο αυτής της επιτυχίας βρισκόταν η στενή συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Εξοπλισμού της ITTF, του κατασκευαστή DHS και της κοινότητας των παικτών. Το Τμήμα Εξοπλισμού όχι μόνο επέβλεψε τις τεχνικές δοκιμές, αλλά και καθοδήγησε την ανάπτυξη για να εγγυηθεί τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα των αγώνων. Συνεργαζόμενη στενά με κατασκευαστές, διοικητικούς υπαλλήλους και αθλητές, η ITTF απέδειξε τη δύναμη της συλλογικής ευθύνης στην προώθηση της καινοτομίας για τη βιωσιμότητα».