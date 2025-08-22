Ο Κολιτσόπουλος στα ημιτελικά στο παγκόσμιο πάλης U20

O Aρίων Κολιτσόπουλος με τρεις νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της κατογορίας των 72κ. ελληνορωμαϊκής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποιεί ο Αρίων Κολιτσόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης U20, με τον Έλληνα παλαιστή να εξαφασφαλίζει την παρουσία του στα ημιτελικά στην κατηγορία των 72κ. ελληνορωμαϊκής, στη διοργάνωση που γίνεται στην πόλη Σαμόκοφ της Βουλγαρίας.

Ο 18χρονος Κολιτσόπουλος μέσα στο 2025 έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό Κ23 τον Μάρτιο και στο ευρωπαϊκό Κ20 τον Ιούλιο και τώρα έχει την ευκαιρία να φθάσει ακόμα πιο ψηλά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20.

Ο Κολιτσόπουλος στον 1ο γύρο νίκησε τον Ιρανό, Αχμαντρέζα Μοχαντιάν με 3-1 και στη συνέχεια τον Αμερικανό, Τζόελ Άνταμς με 4-1, για να περάσει στα προημιτελικά.

Εκεί βρέθηκε να χάνει από τον Ούγγρο, Μάτε Βεγκ με 5-1, όμως με εντυπωσιακή ανατροπή έφθασε στη νίκη με 7-5 και στην πρόκριση στα ημιτελικά και το απόγευμα της Πέμπτης (22/8) θα αντιμετωπίσει τον Γκασπάρ Τερταριάν από την Αρμενία για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και στην εξασφάλιση μίνιμουμ του ασημένιου μεταλλίου.