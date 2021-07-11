Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής Ελλάδος στην ελληνορωμαϊκή!

Ο ΠΑΟΚ με απολογισμό 11 μετάλλια, εκ των οποίων τα πέντε χρυσά, ένα αργυρό και έξι χάλκινα, τερμάτισε πρώτος στην βαθμολογία του πανελληνίου πρωταθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης που διεξήχθη στη Ζωφριά, αφήνοντας πίσω του τον Εθνικό με 129 βαθμούς και τις Λεοντίδες με 46.
Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία
55κ.
1 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒ ΠΑΥΛΟΣ (ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ)
2 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒ ΑΡΤΟΥΡ (ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ)
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
60κ.
1 ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΑΟΚ)
2 ΖΕΪΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ)
3 ΤΟΠΟΥΡΤΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΑΟΚ)
3 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΚΡΟΤΩΝ)
63κ.
1 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΟΚ)
2 ΑΓΚΑΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ)
3 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
3 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΟΚ)
67κ.
1 ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ)
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΑΝΡΙΚΟΣ (ΠΑΟΚ)
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΚΡΟΤΩΝ)
3 ΚΟΥΠΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΟΚ)
72κ.
1 ΧΡΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ)
2 ΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (ΟΛ.ΦΛΟΓΑ ΞΑΝΘΗΣ)
3 ΝΤΟΛΜΑΖΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛ.ΦΛΟΓΑ ΞΑΝΘΗΣ)
77κ.
1 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ)
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΚΡΟΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ)
3 ΠΕΝΤΟΡΕΤΣ ΓΙΕΒΓΕΝΙ (ΠΟΠ)
82κ.
1 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑΟΚ)
2 ΝΤΟΥΝΤΑ ΓΚΕΡΑΝΤ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ)
3 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ)
3 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ)
87κ.
1 ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΟΚ)
2 ΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
3 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ (ΠΑΟΚ)
3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΟΡΔΑΙΑ)
97κ.
1 ΚΕΣΙΔΗΣ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ (ΠΑΟΚ)
2 ΖΑΡΙΦΕΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)
3 ΤΣΙΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
3 ΞΟΥΡΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ (ΠΑΟΚ)
130κ.
1 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΟΠ)
2 ΖΑΜΠΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)
3 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
3 ΖΟΡΑΤΛΥ ΑΛΕΞΗΣ (ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ.)