Αναβολή στο πρωτάθλημα Α2 πόλο Ανδρών

Η ανακοίνωση:
«Σε συνέχεια των αποφάσεων για τον κορονοϊό COVID – 19, αναβάλλεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου».
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΑΡΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΠΑΛ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΡΕΘΥΜΝΟ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΕΚ -vs
ΛΑΥΡΙΟ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΑΡΗΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΛΙΛ -
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΙΜ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 1vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7vs
ΟΥΡAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 73vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 74vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 86vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΦΙΟΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΙ 81vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 83
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -
Και το πρωτάθλημα της Α2 πόλο Ανδρών αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού.
Η ανακοίνωση:
«Σε συνέχεια των αποφάσεων για τον κορονοϊό COVID – 19, αναβάλλεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου».