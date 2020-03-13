ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • LIGUE 1
  • SUPER LEAGUE 2
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • CHAMPIONS LEAGUE

  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -

    PRE-MATCH

  • ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    vs

    ΣAΛΚΕ -

    PRE-MATCH

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • ΚΟΛΩΝΙΑ -

    vs

    ΜAΙΝΤΖ -

    PRE-MATCH

  • ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    vs

    ΜΠAΓΕΡΝ -

    PRE-MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -

    PRE-MATCH

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2

    vs

    ΚΟΛΩΝΙΑ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 1

    vs

    ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 1

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΆλλα ΣπορΠόλο - Polo
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Αναβολή στο πρωτάθλημα Α2 πόλο Ανδρών

Αναβολή στο πρωτάθλημα Α2 πόλο Ανδρών

Αναβολή στο πρωτάθλημα Α2 πόλο Ανδρών

Και το πρωτάθλημα της Α2 πόλο Ανδρών αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού.

Η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια των αποφάσεων για τον κορονοϊό COVID – 19, αναβάλλεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου».

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Άλλα Σπορ

Πετρούνιας: Επέστρεψε στην Ελλάδα και ελπίζει σε χρυσό στο Μπακού

Άλλα Σπορ

Μπολτ: Περιμένει κοριτσάκι ο Τζαμαϊκανός Ολυμπιονίκης (pic)

Άλλα Σπορ

Καταδύσεις: Ασημένιο μετάλλιο για Μόλβαλη - Τσιρίκο στην Ουκρανία

Άλλα Σπορ

Πυγμαχία: Πρώτο βήμα πρόκρισης στους Ολυμπιακούς από την Πίτα!

Άλλα Σπορ

Πρωθυπουργός Ιαπωνίας: «Κανονικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες»

Άλλα Σπορ

Χρυσό μετάλλιο η Φιάσκα στο Βαλκανικό πρωτάθλημα

Best of internet