Μία ιδιαίτερη χρονιά κλείνει με τον καλύτερο τρόπο, με ένα ατομικό ρεκόρ μετά από τέσσερα χρόνια!! Ένας αγώνας που αποδεικνύει πως μπορείς να καταφέρεις αυτό που θέλεις προσπερνώντας τις αντίξοες συνθήκες με τις οποίες θα έρθεις αντιμέτωπος από εκεί που δεν το περιμένεις!! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παραμένουν δίπλα μου και με στηρίζουν στον καθημερινό μου αγώνα παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. @panosvelentzas @arnaoutisgiannis @koulourisdim @giorgos_gountas Photo Credits Peter Spanoudakis #personalbest #nationals #roadtotokyo #opapchampions #zisedinata #garmingreece #communicationlab #fitnessmarket #trainingroom #ionas2007 #arenagreece

A post shared by Apostolos Christou (@apostolos_christou) on Aug 6, 2020 at 3:15am PDT