«Η Ολυμπιακή Επιτροπή πρόκειται να απαγορεύσει τη συμμετοχή σε τρανς αθλητές!»

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα οι Ολυμπιακοί αγώνες πρόκειται να απαγορεύσουν τη συμμετοχή στους τρανς αθλητές και τις αθλήτριες, μετά από ευρήματα επιστημονικής ανασκόπησης σχετικά με τα «μόνιμα σωματικά πλεονεκτήματα του να γεννηθεί κάποιος άνδρας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Times», οι τρανς αθλητές και οι αθλήτριες αναμένεται να αποκλειστούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στις αρχές του επόμενου έτους, μετά από επιστημονική αξιολόγηση που διεξήγαγε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και είχε ως θέμα διερεύνησης «τα μόνιμα σωματικά πλεονεκτήματα του να γεννηθεί κάποιος άνδρας».

Προηγουμένως, τα ολυμπιακά αθλήματα είχαν την εξουσία να αποφασίζουν ατομικά σχετικά με το εάν τα τρανς άτομα μπορούσαν να αγωνιστούν, υπό τη προϋπόθεση πάντα να έχουν μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει τώρα υπό τη νέα πρόεδρο της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία έχει επανειλημμένα τονίσει την επιθυμία της να «προστατεύσει τον γυναικείο αθλητισμό».

Αυτό σημαίνει ότι οι τρανς αθλητές πρόκειται να αποκλειστούν από τα αγωνίσματα, επιλύοντας έτσι ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο της Αλγερινής αθλήτριας Ιμάν Κελίφ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη πως η Δρ.Τζέιν Θόρντον, η οποία είναι η ιατρική και επιστημονική διευθύντρια της ΔΟΕ, παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας της στα μέλη της Ολυμπιακής Επιτροπής σε συνάντηση που είχαν στη Λωζάνη την περασμένη εβδομάδα.

Η παρουσίαση της Θόρντον έδειξε ότι οι τρανς αθλητές που είχαν λάβει θεραπείες για τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης διατηρούσαν σωματικά πλεονεκτήματα έναντι των συναδέλφων τους. «Η παρουσίαση ήταν πολύ επιστημονική, τεκμηριωμένη και χωρίς συναισθηματική φόρτιση, (η Θόρντον) παρουσίασε με σαφήνεια τα στοιχεία και η έρευνα έγινε δεκτή με θετικό τρόπο» σημείωσαν μερικά από τα μέλη που παρευρέθησαν στη συνάντηση.

Η πολιτική αυτή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, και απαιτούνται εργασίες για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να σταθεί νομικά, με το ρεπορτάζ πάντως να προσθέτει ότι μόλις αυτή η λεπτομέρεια διευθετηθεί, το νέο μέτρο θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.