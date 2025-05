Σε δύο στάδια θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ολυμπιακή ιστορία η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 14 Ιουλίου 2028 στο Λος Άντζελες.

Μετά την παρέλαση των αποστολών στο Σηκουάνα, ένας ακόμη νεωτερισμός περιμένει τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λός Άντζελες το 2028.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Πέμπτη (8/5) η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στις 14 Ιουλίου 2028 θα μοιραστεί σε δύο στάδια για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Συγκεκριμένα, στο εμβληματικό Los Angeles Memorial Coliseum στο πανεπιστήμιο του USC που θα αποτελέσει το πρώτο στάδιο στην Ολυμπιακή ιστορία που θα χρησιμοποιηθεί σε τρείς Ολυμπιακούς Αγώνες (1932, 1984 και 2028), καθώς και στο υπερσύγχρονο SoFi Stadium στο Ίνγκλουντ.

Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στα δύο στάδια, χωρίς όμως να έχουν δοθεί ακόμη στην δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πως θα μοιραστεί η τελετή, ενώ η τελετή λήξης θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου 2028 στο Coliseum.

Welcoming the world in 2028 🌎🏟️



We’re so excited to share that when the Olympic and Paralympic Games come to Los Angeles in 2028, they’ll be kicking off from our stadium.



The Olympics’ return to Los Angeles for the third time will start with the Olympic Opening Ceremony which… pic.twitter.com/hwwMoJxW3u