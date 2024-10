Στο teaser του «Starting 5» του Netflix πρωταγωνιστεί ο Λεμπρόν Τζέιμς δείχνοντας ξεκάθαρα εκνευρισμένος στην περσινή πρεμιέρα του ΝΒΑ.

Το παγκοσμίως πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix γύρω από το ΝΒΑ μετρά αντίστροφα για την προβολή του, καθώς κάνει πρεμιέρα σήμερα Τετάρτη (09/10).

Ο λόγος για το «Starting 5» το οποίο επικεντρώνεται γύρω από πέντε σταρ της λίγκας και συγκεκριμένα τους Λεμπρόν Τζέιμς, Τζέισον Τέιτουμ, Άντονι Έντουαρντς, Ντομάτας Σαμπόνις και Τζίμι Μπάτλερ καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής τους πορείας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Στη δημοσιότητα έχει βγει ένα teaser με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν σε ένα απόσπασμα από την περσινή πρεμιέρα πρωταθλήματος των Λος Άντζελες Λέικερς κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς, με τον ηγέτη των «λιμνανθρώπων» να δείχνει ξεκάθαρα εκνευρισμένος με τον προπονητή του.

Η κάμερα «συνέλαβε» τον Λεμπρόν να εκφράζει τα παράπονά του στους βοηθούς του τότε head coach, Ντάρβιν Χαμ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δύο σουτ σε οκτώ λεπτά... απλά κάνω αερόβια άσκηση. Το μισώ ήδη αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι με έχεις σε γ@@@@ο περιορισμό λεπτών γέρου και... σ@@@ά. Αυτό το πράγμα είναι για τα μπάζα. Όλοι ξέρετε ότι είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον καθένα».

