Οι νικητές του CEV Beach Volley European Cup στο Gazzetta: «Δύσκολα βρίσκεις τέτοια οργάνωση και τέτοια γήπεδα»

Οι νικητές του CEV Beach Volley European Cup μίλησαν στο Gazzetta για τη φιλοξενία στο Ηράκλειο και για τις εγκαταστάσεις στο TUI Magic Life Candia Maris.

Ολοκληρώθηκε το CEV Beach Volley European Cup 2025 στις εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από ένα γεμάτο τριήμερο στην παραλία της Αμμουδάρας.

Στην κατηγορία των γυναικών, το ουκρανικό σωματείο Sunrise Beach Sports Academy, κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας δύο φορές του ουγγρικού Edra Tata.

Στους άνδρες, το γαλλικό κλαμπ Re Beach Club ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ύστερα από έναν δραματικό τελικό απέναντι στο ολλανδικό σύνολο ZVH Zevenhuizen.

Ένας εκ των νικητών με την ομάδα της Γαλλίας, o Νιλς Φιλίπ, μίλησε στο Gazzetta για το πόσο σημαντική ήταν για τους ίδιους η νίκη, αλλά και για το μέρος στο οποίο διεξήχθη το τουρνουά. Αναλυτικά όσα είπε:

«Το ότι κερδίσαμε είναι απίστευτο, είμαστε όλοι σαν οικογένεια στην ομάδα, ξεκινήσαμε όλοι μαζί από το μηδέν και είναι σαν όνειρο το ότι φτάσαμε εδώ σήμερα όλοι μαζί. Ο καθένας έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, το ίδιο και η ομάδα γυναικών που ήταν μαζί μας στο ίδιο τουρνουά, στηρίξαμε ο ένας τον άλλον σαν να είμαστε οικογένεια».

Οι εγκαταστάσεις εδώ στην Κρήτη ήταν εξαιρετικές γιατί πολύ δύσκολα θα βρεις τέτοια οργάνωση και τέτοια γήπεδα. Και μετά τα παιχνίδια επειδή μέναμε εδώ μπορούσαμε να πάμε να ξεκουραστούμε και να γυμναστούμε, κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε για να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία λοιπόν, ήταν εξαιρετική.

Είναι πολύ σημαντικό το να γίνονται τέτοια τουρνουά επειδή έχουμε την ευκαιρία να δείχνουμε την προσπάθειά μας το άθλημά μας ιδιαίτερα σε τέτοια μέρη, το ότι κερδίσαμε κιόλας εδώ βοηθάει στην προβολή και του δικού μας κλαμπ και της χώρας μας, επειδή όπως είπα είμαστε όλοι σαν μία οικογένεια».

H Τετιάνα Λαζαρένκο από την ουκρανική ομάδα μίλησε με τη σειρά της για τις εγκαταστάσεις και το τουρνουά στο Ηράκλειο:

«Είμαστε πολύ ευτυχισμένες για το αποτέλεσμα επειδή προσπαθήσαμε πολύ και δουλέψαμε σαν ομάδα. Η φιλοξενία εδώ όλες αυτές τις μέρες ήταν υπέροχη, δε μπορούμε να βρούμε εύκολα τέτοιες συνθήκες για να αγωνιστούμε και τέτοιες εγκαταστάσεις όπως αυτές εδώ στην Κρήτη. Το κοινό ήταν πολύ ζωντανό και γενικά στο ξενοδοχείο είχαμε όλα όσα χρειαζόμασταν για να προπονηθούμε πριν τα παιχνίδια, να ξεκουραστούμε και να έρθουμε στους αγώνες μετά».