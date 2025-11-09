Σε Γαλλία και Ουκρανία οι πρωτιές στο CEV Beach Volley European Cup

Το κλαμπ Re Beach Club από την Γαλλία και το Sunrise Beach Sports Academy από την Ουκρανία κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο CEV Beach Volley European Cup σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Η αυλαία του CEV Beach Volley European Cup έπεσε με εντυπωσιακό τρόπο στις εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη διοργάνωση του 2025 να ολοκληρώνεται με δυνατά παιχνίδια και δύο νέους πρωταθλητές Ευρώπης που αναδείχθηκαν μέσα από συναρπαστικούς τελικούς στην άμμο της Αμμουδάρας.

Στις γυναίκες, το ουκρανικό κλαμπ Sunrise Beach Sports Academy, με κορυφαία την πρωταθλήτρια Ευρώπης Τετιάνα Λαζαρένκο, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας με δύο νίκες επί του ουγγρικού κλαμπ EDRA Tata, η μία εκ των οποίων ήρθε ύστερα από ένα δραματικό τάι μπρέικ. Η ουκρανική ομάδα έδειξε εξαιρετική ομαδικότητα και ψυχραιμία, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Τετιάνα Λαζαρένκο δήλωσε: «Η φιλοξενία εδώ ήταν υπέροχη. Δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιες εγκαταστάσεις όπως στην Κρήτη. Η ατμόσφαιρα και το κοινό ήταν φανταστικά, γεμάτα ενέργεια, και είχαμε ό,τι χρειαζόμασταν για να προπονηθούμε, να ξεκουραστούμε και να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στο γήπεδο. Είμαι απίστευτα χαρούμενη που τα καταφέραμε».

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το λιθουανικό κλαμπ KBC Oxyklinika, που χρειάστηκε το χρυσό σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο του ισπανικού CV Majadahonda, ολοκληρώνοντας μία εξαιρετική παρουσία στη διοργάνωση.

Στους άνδρες, το γαλλικό κλαμπ Re Beach Club, από το μικρό νησί Île de Ré στα δυτικά της Γαλλίας, κατέκτησε με εντυπωσιακό τρόπο τον ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας του ολλανδικού ZVH Zevenhuizen σε έναν δραματικό τελικό που κρίθηκε στο χρυσό σετ (16–14).

Μετά την 5η θέση που είχε κατακτήσει πέρυσι στο Μονπελιέ, το Re Beach Club, υπό την καθοδήγηση του σπουδαίου πρώην πασαδόρου της εθνικής Γαλλίας και ιδρυτή του συλλόγου Λουΐκ ντε Κεργκρέ, ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Αξιοσημείωτο είναι πως ο Λουΐκ ντε Κεργκρέ, ο οποίος είχε πανηγυρίσει το 2005 την κατάκτηση του CEV Champions League στη Θεσσαλονίκη ως παίκτης της Τουρ, κατέκτησε 20 χρόνια μετά, ξανά επί ελληνικού εδάφους, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης, το European Cup ως προπονητής στο beach volley — γράφοντας ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Κεράν Ντουβάλ, μόνιμος κάτοικος του νησιού στη Γαλλία δήλωσε: «Προσωπικά για εμένα, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, αυτός ο τίτλος σημαίνει πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια χωρίς καμία βοήθεια, μόνο με την αγάπη μας για το beach volley, και τώρα φτάσαμε στην κορυφή. Είναι μόνο η αρχή».

Από τη πλευρά του ο Καμερουνέζος Νουμπέ Γκατούμ τόνισε: «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Ξεκίνησα το beach volley πριν από λίγα χρόνια, αφού είχα δοκιμάσει πολλά αθλήματα, αλλά πολύ γρήγορα έγινε το πάθος μου. Έχω μεγάλα σχέδια για το μέλλον με το Καμερούν, και σήμερα είναι η αρχή αυτού του ταξιδιού».

Το χάλκινο μετάλλιο στους άνδρες κρίθηκε επίσης στο χρυσό σετ, με τους Τσέχους του BC Strahov να επικρατούν των Ουκρανών του Sunrise Beach Sports Academy και να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, με τον ήλιο να δύει πάνω από την παραλία της Αμμουδάρας και τον ουρανό να δημιουργεί μοναδικές εικόνες, αποτελώντας το ιδανικό φινάλε μιας αξέχαστης εβδομάδας υψηλού επιπέδου beach volley στο Ηράκλειο.