Η κ. Λιλή Γραμματίκα αναφέρθηκε στον επαναπατρισμό των σορών των 7 αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Στον επαναπατρισμό των επτά σορών των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έφυγαν τόσο ξαφνικά από τη ζωή στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), αναφέρθηκε η Ελληνίδα Πρέσβης.

Η κ. Λιλή Γραμματίκα ανέφερε πως ακόμη και αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν στη χώρα μας και στους οικείους οι σοροί των επτά ψυχών, τονίζοντας παράλληλα πως η κατάσταση των τραυματιών είναι καλή.

Αναλυτικά:

«Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση.

Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω την συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον.

Αυτή τη στιγμή ένας είναι σε καλύτερη κατάσταση οι άλλοι είναι πολυτραυματίες. Δεν είναι ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτίων. Είμαι σε επικοινωνία με το υπουργείο και όλες τις αρχές και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για την συνδρομή των ρουμανικών αρχών. Οι σοροί θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν ακόμα και αύριο. Ως μητέρα ως Ελληνίδα όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί να ευχηθούμε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί».