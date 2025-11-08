Άκης Τσόλης: «Παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης οι τελικοί του Beach Volley»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Activemedia Group, Άκης Τσόλης, μίλσε στο Gazzetta για το CEV Beach Volley European Cup Final 2025 που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Activemedia Group, Άκης Τσόλης, μίλησε στο Gazzetta για τη βαθύτερη σημασία του CEV Beach Volley European Cup Final 2025 που διοργανώνεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο κ. Τσόλης τόνισε πως η διοργάνωση αποτέλεσε ένα ζωντανό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης και διεθνούς προβολής της χώρας και παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία φορέων και οργανισμών που συνέβαλαν στην επιτυχία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ενα ζωντανό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να γίνει εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης και διεθνούς προβολής είναι οι τελικοί Beach Volley που φιλοξενήθηκαν τον Νοέμβριο στο TUI Magic Life Candia Maris, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η σύμπραξη του Metaxa Hospitality Group και της ΕΟΠΕ, με τον συντονιστή Beach Volley Ελλάδος, Αλέκο Παρασκευόπουλο και την καθοριστική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Μαλεβιζίου, δημιούργησε ένα αποτέλεσμα που ξεπερνά κάθε προσδοκία».

Για το δεκαήμερο με τη συνύπαρξη κορυφαίων αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα:

«Aπό το ATP 250 και τους Ευρωπαϊκούς Τελικούς Beach Volley έως τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Γεγονότα που όχι μόνο έφεραν τη χώρα στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού τουρισμού μέσα στον Νοέμβριο, αλλά ουσιαστικά την έθεσαν στην κορυφή της Ευρώπης κατά το συγκεκριμένο δεκαπενθήμερο».