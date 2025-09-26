Θέαμα και συγκινήσεις στο OPAP Uni-Beach Volley

Μια διοργάνωση γεμάτη ένταση, συναρπαστικούς αγώνες και υψηλό επίπεδο ήταν το τρίτο τουρνουά ΟΠΑΠ Uni-Beach Volley, που φιλοξενήθηκε στο OAKA Indoor Beach Volley.

Το ρεκόρ συμμετοχών με 24 ανδρικές, 20 μεικτές και 10 γυναικείες ομάδες μετέτρεψε την εγκατάσταση σε πραγματική γιορτή του beach volley. Οι θεατές απόλαυσαν μοναδικό θέαμα, καθώς αρκετοί αναγνωρισμένοι αθλητές του χώρου έδωσαν το «παρών», χαρίζοντας αναμετρήσεις υψηλής έντασης και θεαματικά rallies που κράτησαν το κοινό σε αγωνία μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης ήταν ο ΟΠΑΠ, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλές εκπλήξεις και δώρα, καθιστώντας το τουρνουά μια ολοκληρωμένη εμπειρία για παίκτες και θεατές.

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους η Ολυμπιονίκης Τασούλα Κελεσίδου, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας Βόλεϊ, Θανάσης Πρωτοψάλτης, καθώς και ο πρωταθλητής αντισφαίρισης Αθανάσιος Ζανιάς. Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και ο Σπύρος Κωστελέτος από το τμήμα χορηγιών του ΟΠΑΠ, μαζί με τους υπεύθυνους της εγκατάστασης.

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία ήταν:

Κατηγορία ανδρών

Ανδρέας Κοντοστάθης / Γιώργος Πασχαλέρης

Αλέξανδρος Κουρτίδης / Χρήστος Τσιγαρίδας

Δημήτρης Ανδρινόπουλος / Χριστόφορος Γεωργιάδης

Κατηγορία γυναικών

Σοφία Ρουμελιώτη / Φένια Φράντζη

Σοφία Σωτηρέλη / Μαρία Μυστίδου

Δανάη Τσαντζάλη / Μαρία Καραλέκα

Κατηγορία μεικτού

Μάριος Μπεσδέκης / Σοφία Ρουμελιώτη

Μακ Κόλουμ / Σοφία Σωτηρέλη

Πέτρος Βαρβιτσιώτης / Μαρία Μυστίδου

Το τρίτο τουρνουά ΟΠΑΠ Uni-Beach Volley έδειξε ότι το άθλημα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και να προσελκύει νέους και έμπειρους αθλητές, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα και δυνατές συγκινήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες.