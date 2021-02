Κάρι: Όταν ο Στεφ είπε «bang, bang» στους Θάντερ με τριποντάρα από το σπίτι του! (vid)

Είναι ο ο άνθρωπος που μπορεί να σκοράρει από οποιαδήποτε θέση στο παρκέ. Είναι ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία της λιγκας.

Πριν από 10 χρόνια, ο Στεφ Κάρι τρελαίνει κόσμο και... έριχνε στο καναβάτσο τους Θάντερ.

Ο ηγέτης των Ουόριορς πήρε τη μπάλα με το σκορ στο 118-118 και το... έσταξε λίγο πιο μπροστά από το κέντρο, σκοτώνοντας Ντουράντ και Ουέστμπρουκ.

Mάλιστα σε εκείνο το ματς είχε σταματήσει στους 46 πόντους, υπογράφοντας ακόμα ένα έπος του.

Απολαύστε την... βόμβα του

Five years ago today, Steph lit up the Thunder for 46 and drained an iconic game-winner

Mike Breen's call was legendary. pic.twitter.com/cHchZgCARF

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2021