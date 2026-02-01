Ο Volkanovski έγραψε ιστορία στο UFC και δικαίως διεκδικεί τον τίτλο του GOAT (vid)

O Alexander Volkanovski επικράτησε για δεύτερη φορά του Diego Lopes και δικαίως πλέον συμπεριλαμβάνεται στους best of the best του UFC.

Ο Alexander Volkanovski επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους featherweight μαχητές όλων των εποχών, υπερασπίζοντας επιτυχώς τον τίτλο του με ομόφωνη απόφαση απέναντι στον Diego Lopes στο UFC 325, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του στο Σίδνεϊ.

Ο Αυστραλός πρωταθλητής εμφανίστηκε πιο ώριμος, πιο ψύχραιμος και τακτικά ανώτερος, ελέγχοντας τον ρυθμό του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του. Με αυτή τη νίκη, ανέβασε το επαγγελματικό του ρεκόρ στο 28-4, ενώ επικράτησε για δεύτερη φορά του Lopes, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί απέναντι στην ελίτ της κατηγορίας.

Round 1 volk

Round 2 volk

Round 3 volk

Round 4 volk

Round 5 volk



one of the most unnecessary title rematches ends the same way it did 10 months ago



Diego lopes not enough to try & win



Alex Volkanovski’s first win in Australia since 2018 #ufc325 pic.twitter.com/iZDfRhkLb5 Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς February 1, 2026

Η εξέλιξη του Volkanovski -Lopes

Ο αγώνας ξεκίνησε με προσεκτικό «διάβασμα» και ανταλλαγή χτυπημάτων, με τον Volkanovski να δείχνει από νωρίς πιο σταθερός. Στον δεύτερο γύρο, όπως σχολίασε και ο Ντάνιελ Κόρμιερ, η μάχη ήταν εξαιρετικά ισορροπημένη, με τον πρωταθλητή να φτάνει μία ανάσα από guillotine choke.

Στατιστικά, ο Volkanovski ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του: παρότι επιχείρησε λιγότερα συνολικά χτυπήματα, είχε περισσότερα καθαρά και σημαντικά, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση των κριτών. Στον τέταρτο γύρο, μάλιστα, κατέγραψε περισσότερα significant strikes από τον αντίπαλό του, δείχνοντας ανωτερότητα σε κρίσιμα σημεία.

Στο φινάλε, ο Αυστραλός «κόλλησε» τον Lopes στο κλουβί και με έξυπνη πάλη «σφράγισε» τη νίκη, προκαλώντας την αποθέωση του στο Qudos Bank Arena. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Μάικλ Μπίσπινγκ μίλησε για «τεχνική αρτιότητα», ενώ ο Τζον Άνικ χαρακτήρισε την εμφάνιση «vintage Volkanovski».

Volkanovski taunting while putting his ahh on lopes face is crazy 😭 pic.twitter.com/NhPT83J1SA — Bones🦴 (@Boness305) February 1, 2026

Οι δηλώσεις του Volkanovski

Μετά τον αγώνα, ο πρωταθλητής δήλωσε: «Ήθελα να τον τελειώσω. Δεν ήθελα να μείνω όρθιος για 25 λεπτά, αλλά κάναμε τη δουλειά. Στην προετοιμασία υπήρχαν πολλά πράγματα που συνέβαιναν, όμως εδώ στο Σίδνεϊ πήρα τη στιγμή που ήθελα».

Ο Βολκανόφσκι στάθηκε και στη σημασία των προσαρμογών: «Όταν ο αντίπαλος κάνει τις σωστές αλλαγές, πρέπει να κάνεις κι εσύ προσαρμογές. Αυτό είναι που κάνει έναν αληθινό πρωταθλητή».

"I got my moment here in Sydney!" - Alexander Volkanovski 🏆 🇦🇺#UFC325 | Live on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/1otWTKz5ks — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) February 1, 2026

Με αυτή την υπεράσπιση, ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Jose Aldo με οκτώ νίκες σε αγώνες τίτλου στη featherweight κατηγορία, ενώ παραμένει σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Για το μέλλον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο επόμενος διεκδικητής να προκύψει από τον αγώνα Movsar Evloev – Lerone Murphy, δείχνοντας ότι είναι έτοιμος για την επόμενη μεγάλη πρόκληση.