Σε ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας επιτυχίας του Στέφανου Ντούσκου, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ένα «δώρο» προς την ελληνική κωπηλατική κοινότητα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον χρυσό Ολυμπιονίκη και – πλέον – χρυσό Παγκόσμιο Πρωταθλητή στην κωπηλασία.

Τον Στέφανο Ντούσκο συνόδευσαν ο Πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ και Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Βασίλης Πολύμερος, ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Αργυρίου και ο Γενικός Γραμματέας και Έφορος Εθνικών Ομάδων Ρότζερ Γκατ.

Ο κ. Βρούτσης, εξήγγειλε την έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 150.000 ευρώ για αγορά 30 σκαφών για το νέο Ολυμπιακό άθλημα της παράκτιας κωπηλασίας, στα ισάριθμα σωματεία της Ομοσπονδίας, που θα είναι εγγεγραμμένα στον «e-kouros» 2025:

«Ο Στέφανος έχει πετύχει ό,τι μπορεί να ονειρευτεί ένας αθλητής: έχει στεφθεί χρυσός Ολυμπιονίκης και χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

Περισσότερο όμως από αυτό, χαίρομαι που είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, αφοσιωμένος στις αξίες του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Τέτοια παραδείγματα αθλητών και αθλητριών έχουμε ανάγκη για να αναπτύξουμε τον αθλητισμό και να παρακινήσουμε τα νέα παιδιά να ασχοληθούν.

Το χρυσό του Στέφανου οδηγεί όλη την Ελλάδα και γίνεται έμπνευση για τα σωματεία μας. Για χάρη του – και με δεδομένο ότι ο ίδιος θα λάβει τα οικονομικά προνόμια που προβλέπονται από την Πολιτεία για τη μεγάλη του διάκριση – θέλω να ανακοινώσω ότι, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Κωπηλασίας, το Υπουργείο Αθλητισμού θα παρέχει ένα σκάφος παράκτιας κωπηλασίας σε όλα τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα και θα είναι εγγεγραμμένα στο e-Kouros του 2025.

Με αυτόν τον τρόπο, δωρίζουμε στην κωπηλατική οικογένεια ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε -μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή του Στέφανου – να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο το άθλημα».

Ο Στέφανος Ντούσκος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση, δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους αθλητές να αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας και να ωθούμε την Πολιτεία να βοηθά το άθλημά μας. Η κωπηλασία είναι ένα δύσκολο και επίπονο σπορ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα την προσφορά του Υπουργού!

Θα ήθελα η Ελλάδα να γεμίσει σκάφη και νέους αθλητές και αθλήτριες παντού – στις λίμνες μας και στις θάλασσές μας».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, τόνισε:

«Ευχαριστούμε τον Υπουργό για την αμέριστη στήριξή του στην Κωπηλασία. Είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη! Είναι σημαντικό να έχουμε στο τιμόνι του αθλητισμού έναν άνθρωπο που κατανοεί τις ανάγκες μας και λύνει άμεσα τα όποια ζητήματα ανακύπτουν».