O Mπούκερ ευστόχησε σε τρίποντο στο τέλος και χάρισε τη νίκη στους Σανς επί των Θάντερ.

Στο καναβάτσο οι Θάντερ. Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος αφού με τρίποντο στη λήξη χάρισε τη νίκη στους Σανς με 108-105 σε μια ματσάρα.

Στο 30-6 έπεσαν οι ηττημένοι, ενώ στο 21-14 ανέβηκαν οι νικητές.

Από την πλευρά των ήλιων ο Γκούντγουιν είχε 26 πόντους, ο ήρωας Μπούκερ 24 με 9 ασίστ και ο Μπούκερ τελείωσε με 22 πόντους. Στον αντίποδα 25 πόντους είχε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και 22 ο Τζέιλεν Γουίλιαμς.