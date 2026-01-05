Σανς - Θάντερ 108-105: Μπούκερ for the win και τέζα η Οκλαχόμα
O Mπούκερ ευστόχησε σε τρίποντο στο τέλος και χάρισε τη νίκη στους Σανς επί των Θάντερ.
Στο καναβάτσο οι Θάντερ. Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος αφού με τρίποντο στη λήξη χάρισε τη νίκη στους Σανς με 108-105 σε μια ματσάρα.
Στο 30-6 έπεσαν οι ηττημένοι, ενώ στο 21-14 ανέβηκαν οι νικητές.
Από την πλευρά των ήλιων ο Γκούντγουιν είχε 26 πόντους, ο ήρωας Μπούκερ 24 με 9 ασίστ και ο Μπούκερ τελείωσε με 22 πόντους. Στον αντίποδα 25 πόντους είχε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και 22 ο Τζέιλεν Γουίλιαμς.
