Μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία διάκριση στη συλλογή του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε κορυφαίους κωπηλάτες απ’ όλο τον κόσμο.

Ο Στέφανος Ντούσκος συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους κωπηλάτες του κόσμου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και πρόσφατος πρωταθλητής κόσμου στη Σαγκάη, πρόσθεσε μια ακόμη σπουδαία διάκριση στο ενεργητικό του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 500 μέτρα σπριντ, στον αγώνα που διεξήχθη τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10).

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει τη κινεζική μεγαλούπολη, σε ένα σκηνικό μοναδικό, με χιλιάδες θεατές να δίνουν έντονο παλμό και κορυφαίους κωπηλάτες από όλο τον κόσμο να προσφέρουν υψηλό θέαμα. Ο Ντούσκος έδειξε από νωρίς αποφασισμένος να διεκδικήσει την κορυφή, ακολουθώντας τακτική υψηλού ρίσκου που τον έφερε σε θέση πρωταγωνιστή.

Τελικά, ο 28χρονος Γιαννιώτης τερμάτισε στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λίγες ημέρες νωρίτερα. Η μάχη για το ασημένιο ήταν συναρπαστική, αφού ο Ντούσκος είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας, όμως η κριτική επιτροπή τον ανέδειξε τελικά δεύτερο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιστρέψει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10, 00:55), φέρνοντας μαζί του ακόμη ένα μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία και αποδεικνύοντας πως παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει των επόμενων μεγάλων προκλήσεων.