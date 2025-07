H Kέτι Λεντέκι όχι απλά δεν χάνει με τίποτα στα 1.500μ. ελεύθερο, αλλά το Top 10 των πιο γρήγορων επιδόσεων στην απόσταση ανήκει αποκλειστικά στην 28χρονη Αμερικανίδα.

Η Κέιτι Λεντέκι έχει μετατρέψει τα 1.500μ. ελεύθερο σε one woman show, όχι μόνο από πλευράς επιτυχιών, αλλά και από πλευράς επιδόσεων.

Η 28χρονη από τις ΗΠΑ το απόγευμα της Τρίτης (29/7) έγινε πρωταθλήτρια κόσμου για 6η φορά στην καριέρα της, συνεχίζοντας τη συλλογή μεταλλίων στη διοργάνωση, που άρχισε στη Βαρκελώνη το 2013.

Είναι η κολυμβήτρια με τα περισσότερα μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήτρια, έφθασε συνολικά στα συνολικά στα 28: 22 χρυσά, πέντε ασημένια κι ένα χάλκινο, ενώ στα ατομικά της αγωνίσματα ανέβηκε στα 21 (17-3-1). Μόνο ο Μάικλ Φελπς έχει περισσότερα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 33 στον αριθμό (26-6-1).

Και όπως αναφέρει η Washington Post, «δεν έχει ηττηθεί πουθενά στο αγώνισμα από το πρωτάθλημα Potomac Valley του 2010, όταν ήταν 13 ετών»!

Πάμε όμως στο άλλο εκπληκτικό στοιχείο για την κάτοχο εννέα χρυσών μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες κι αφορά τις επιδόσεις της στα 1.500μ. ελεύθερο.

Η Λεντέκι πήρε το παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Βαρκελώνης το 2013: Σημείωσε 15:36.53, συντρίβοντας τα 15:42.54 που είχε η συμπατριώτισσάς της, Κέιτ Ζίγκλερ από το 2007.

Από τότε η Λεντέκι το έχει βελτιώσει πέντε φορές, με τελευταίο τα 15:20.48 που σημείωσε στις 16 Μαΐου 2018 στην Ινδιανάπολη.



Το εξωπραγματικό στατιστικό είναι ότι και οι 10 κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών στα 1.500μ. ανήκουν στην ίδια, δηλαδή το Top 10 λέει από την αρχή μέχρι το τέλος: Κέιτι Λεντέκι.

