Η Κέιλι ΜακΚίον νίκησε τη Ρέγκαν Σμιθ στον συγκλονιστικό τελικό των 100μ. ύπτιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Η μεγάλη κούρσα στην 3η ημέρα των αγωνισμάτων κολύμβησης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης ήταν τα 100μ. ύπτιο γυναικών κι εξελίχθηκε σε μια από τις μονομαχίες του πρωταθλήματος, με θριαμβεύτρια την Κέιλι ΜακΚίον.

Η 23χρονη δις ολυμπιονίκης του αγωνίσματος, στα τελευταία 20 περίπου μέτρα ξεπέρασε την Αμερικανίδα, Ρέγκαν Σμιθ, παίρνοντάς της το χρυσό μετάλλιο και παραλίγο το παγκόσμιο ρεκόρ:

Τερμάτισε σε 57.16, τρία εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το ρεκόρ κόσμου της Σμιθ, 57.13 από τις 18 Ιουνίου 2024.

Παράλληλα, η ΜακΚίον βελτίωσε το δικό της ρεκόρ αγώνων, τα 57.53 που είχε πετύχει στον τελικό του αγωνίσματος στη Φουκουόκα το 2023. Το βάθρο στη Σιγκαπούρη ήταν το ίδιο με αυτό στη Φουκουόκα, καθώς η Αμερικανίδα, Κάθαριν Μπέρκοφ ήταν ξανά στην 3η θέση με 58.15.

Ο Νταβίντ Ποποβίτσι επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου στα 200μ. ελεύθερο, ο 21χρονος Ρουμάνος κολυμπώντας τα δύο τελευταία 50άρια σε 26.52 και 26.43 από την 4η θέση στα μισά της κούρσας, έφθασε στο χρυσό μετάλλιο με 1:43.53.

Ο Ποποβίτσι έφθασε στα τρία χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, καθώς στη Βουδαπέστη το 2023 είχε εντυπωσιάσει τους πάντες με τις νίκες του στα 100μ και στα 200μ. ελεύθερο.

Ο Αμερικανός, Λιουκ Χόμπσον που οδηγούσε τον τελικό μετά τα 100μ., δεν άντεξε την επίθεση του Ποποβίτσι και με 1:43.84 πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο πήγε στον Ιάπωνα, Τατσούα Μουράσα με 1:44.54.

Η έκπληξη σημειώθηκε στον τελευταίο τελικό της ημέρας, με την Γερμανίδα, Άννα Έλεντ να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο, αγωνιζόμενη στην 1η διαδρομή.

Η 23χρονη τερμάτισε σε 1:05.19 για τη μεγαλύτερη επιτυχίας της καριέρας της, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2022. Η Έλεντ άφησε πίσω της το θεωρητικό φαβορί της κούρσας, την Αμερικανίδα Κέιτι Ντάγκλας (1:05.27) και την περσινή νικήτρια, την Κινέζα Τσιαντίνγκ Τανγκ (1:05.64)

