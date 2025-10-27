Στη Σύνοδο των ΓΓ Αθλητισμού υπό την Προεδρία της Δανίας, ο Γιώργος Μαυρωτάς

O ΓΓ Αθλητισμού επισήμανε ως κομβικό σημείο στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού, την ανάγκη προστασίας της αθλητικής ακεραιότητας, χαρακτηρίζοντας τη χειραγώγηση αγώνων ως τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» που απειλεί να διαβρώσει το αθλητικό παράδειγμα στο αγωνιστικό του μέρος

Με κεντρικό θέμα συζήτησης τη θωράκιση του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου και των αξιών που πρεσβεύει ο αθλητισμός, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Σύνοδος των Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο της Δανέζικης Προεδρίας.

Η ανάγκη της «ελεγχόμενης» αυτονομίας του αθλητικού κινήματος που πρέπει να χρηματοδοτείται με βάση τη χρηστή διακυβέρνηση (διαφάνεια, λογοδοσία, δημοκρατία, ισχύς δικαίου, δικαιώματα) και της ανακατανομής πόρων από τον επαγγελματικό προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, κυριάρχησαν στις συζητήσεις των ευρωπαίων εκπροσώπων, σε στρογγυλές τράπεζες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού κατά τα επόμενα χρόνια.

Ο ευρωπαϊκός διάλογος επικεντρώθηκε στο σύστημα αξιών που πρεσβεύει ο αθλητισμός, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην «ανοιχτότητα» των διοργανώσεων (προβιβασμός/υποβιβασμός ομάδων) καθώς και στην πυραμιδοειδή διάρθρωση που αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού.

Ως συντονιστής στρογγυλής τράπεζας για τη θωράκιση των αξιών του αθλητισμού, ο ΓΓ Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς επισήμανε ως κομβικό σημείο στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού την ανάγκη προστασίας της αθλητικής ακεραιότητας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη χειραγώγηση αγώνων ως τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» που απειλεί να διαβρώσει το αθλητικό παράδειγμα στο αγωνιστικό του μέρος.

Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου του Lοughborough της Μεγάλης Βρετανίας, Dr Borja Garcia, ο Διευθυντής της LaLiga (Ισπανικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α και Β κατηγορίας), Keegan Pierce και η Πρόεδρος του Δανέζικου Οργανισμού Γυμναστικής και Άσκησης, Charlotte Bach Thomassen παρουσίασαν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στην Ευρώπη, σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κ. Μαυρωτάς πραγματοποίησε επαφές με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Georg Haeusler, Διευθυντή Πολιτισμού Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Giorgio Guazzugli, Επικεφαλής Τμήματος Αθλητισμού, για τα θέματα προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Προεδρίας στο 2ο εξάμηνο του 2027, στον τομέα του αθλητισμού.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της αθλητικής ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας και της επόμενης Διάσκεψης ΓΓ Αθλητισμού η οποία θα λάβει χώρα στη Λευκωσία, τον Φεβρουάριο του 2026.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία και για τους σκοπούς προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας, εκτός από τον κ. Μαυρωτά συμμετέχει ως εκπρόσωπος του υπουργείου η Διευθύντρια του γραφείου του ΓΓ Αθλητισμού, Αμαλία Καπερώνη.