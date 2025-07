Αναβολή στα 10 χλμ. γυναικών στο open water στη Σιγκαπούρη

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα των αγωνισμάτων open water στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, πήρε αναβολή, εξ αιτίας της ποιότητας του νερού στον τόπο διεξαγωγής της μαραθώνιας κολύμβησης στο νησί Σεντόσα.

Οι 69 κολυμβήτριες, ανάμεσά τους και η Γεωργία Μακρή, θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή για να αγωνιστούν στα 10 χλμ. γυναικών του open water στο 22ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη.

Το open water θα ξεκινούσε την Τρίτη (15/7, 03:00, ώρα Ελλάδας), με τον αγώνα των 10 χλμ. γυναικών, με τη συμμετοχή της Γεωργίας Μακρή, όμως το απόγευμα της Δευτέρας (14/7) ήρθε η απόφαση της World Aquatics να προχωρήσει σε αναβολή και μετάθεση του αγώνα.

Αιτία η υπέρβαση των αποδεκτών ορίων ποιότητας του νερού, στη νήσο Σεντόσα, μετά την τελευταία μέτρηση. Όπως ανακοίνωσε η World Aquatics ο αγώνας των γυναικών μετατίθεται για την Τετάρτη (16/7) ημέρα διεξαγωγής των 10 χλμ. ανδρών και με την ελπίδα να μην υπάρξει ανάλογο πρόβλημα.

«Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου, σε συντονισμό με την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Σιγκαπούρης 2025, ανέβαλε το αγώνισμα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας 10 χιλιομέτρων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου – Σιγκαπούρη 2025 , λόγω υπερβάσεως των αποδεκτών ορίων ποιότητας του νερού.

Το αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων γυναικών είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2025 στις 8:00 π.μ. (σ.σ. τοπική ώρα). Μετά από αξιολόγηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου, της Οργανωτικής Επιτροπής Σιγκαπούρης 2025, της Επιτροπής Αθλητιατρικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγρού Στίβου και της Τεχνικής Επιτροπής Κολύμβησης Open Water του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγρού Στίβου, ελήφθη η απόφαση να αναβληθεί ο αγώνας, προς το ύψιστο συμφέρον της ασφάλειας των αθλητών.

OFFICIAL STATEMENT - World Aquatics Postpones Women’s 10km Open Water Event at Singapore 2025 Following Water Quality Review https://t.co/82vLLGcken