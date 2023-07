Ο Τυνήσιος, Αχμέντ Χαφναουί μετά τα 800μ. ελεύθερο, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής και στα 1.500μ. ελεύθερο, σε μια συγκλονιστική μονομαχία με τον Μπόντι Φίνκε.

Στα 50μ. ελεύθερο γυναικών η Σάρα Σέστρεμ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με διαφορά 48 εκατοστών του δευτερολέπτου.

Στα 1.500μ. ελεύθερο των ανδρών ο παγκόσμιος τίτλος σε διαφορά πέντε εκατοστών του δευτερολέπτου, με τους Αχμέντ Χαφναουί και Μπόντι Φίνκε να χαρίζουν μια από τις πιο συναρπαστικές μονομαχίες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στη Φουκουόκα.

Ο Τυνήσιος, Αχμέντ Χαφναουί επικράτησε με 14:31.54, έναντι των 14:31.59 που σημείωσε ο Αμερικανός, Μπόντι Φίνκε. Οι επιδόσεις τους πέρα από εθνικά και ηπειρωτικά ρεκόρ, αντιστοιχούν στη 2η και στην 3η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών, πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Κινέζου, Σουν Γιανγκ, 14:31.02 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Incredible finish in the men's 1500m free! Only 0.05 was the difference between HAFNAOUI and FINKE#AQUAFukuoka23 #swimming pic.twitter.com/r8Dgl4PqDO