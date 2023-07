Ο Άλκης Κυνηγάκης μετά τα 10χλμ., τερμάτισε στην 6η θέση και στην απόσταση των 5χλμ. open water στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα.

Νέα σπουδαία εμφάνιση από τον Άλκη Κυνηγάκη στο 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, καταλαμβάνοντας την 6η στην κούρσα των 5χλμ. στο open water.

Μετά την 6η θέση στα 10χλμ. ο 24χρονος κολυμβητής τερμάτισε στην ίδια θέση και στα 5χλμ. open water. Είχε κοινή άφιξη στο σημείο τερματισμού με τον Νταβίντ Μπέτλεμ στα 54:58.60, με το photo finish να δίνει τη λύση υπέρ του Ούγγρου.

Οι δυο τους μαζί με τον Γερμανό, Όλιβερ Κλέμετ (3ος στα 10χλμ.) προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο γκρουπ των προπορευόμενων, όμως δεν τα κατάφεραν.

Στα τελευταία 2 χλμ. ο Γερμανός, Φλόριαν Βέλμπροκ και οι Ιταλοί Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι και Ντομένικο Ατσερέντζα άνοιξαν τη διαφορά, δίνοντας τη δική τους μάχη για τα μετάλλια.

Ο Βέλμπροκ άντεξε στην επίθεση και μετά τα 10χλμ. και την ολυμπιακή πρόκριση, έγινε πρωταθλητής κόσμου και στα 5χλμ. Οι Ιταλοί μένοντας εκτός βάθρου και ολυμπιακής πρόκρισης στα 10χλμ., τώρα ήταν στην 3άδα, με τον Παλτρινιέρι να κατακτά το ασημένιο και τον Ατσερέντζα το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα. Να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων περιλαμβάνεται μόνο η απόσταση των 10χλμ.

Ο Αστέριος Δαλδόγιαννης τερμάτισε στην 30ή θέση με 57:46.60, ενώ στα 10χλμ. ήταν 25ος.

Η κατάταξη στις 12 πρώτες θέσεις

1. Φλόρια Βέλμπροκ (Γερμανία) 53:58.00

2. Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία) 54:02.00

3. Γκρεγκόριο Ατσερέντζα (Ιταλία) 54:04.20

4. Όλιβερ Κλέμετ (Γερμανία) 54:57.20

5.Νταβίντ Μπέτλεμ (Ουγγαρία) 54:58.60

6.Άλκης Κυνηγάκης (Ελλάδα) 54:58.60

7.Κριστόφ Ραζόφσκι (Πολωνία) 55:23.90

8.Κάιλι Λι (Αυστραλία) 55:32.70

9.Λόγκαν Φοντέν (Γαλλία) 55:33.00

10.Σάκα Βελί (Γαλλία) 55:33.10

11.Μιχάιλο Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) 55:37.00

12.Κάρλος Μπενίτο (Ισπανία) 56:14.70

30.Αστέριος Δαλδόγιαννης (Ελλάδα) 57:46.60

Στην πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, η 22χρονη Νεφέλη-Αθηνά Γιαννοπούλου κατέλαβε την 27η θέση στην κούρσα των 5χλμ. γυναικών με χρόνο 1ώρ.01.48,60.

Στη μάχη των μεταλλίων νικήτρια βγήκε η Λεονί Μπεκ σε 59:31.70, με τη Γερμανίδα να κάνει το νταμπλ, καθώς ήταν νικήτρια και στην ολυμπιακή απόσταση των 10χλμ.

Έτσι η γερμανική ομάδα με τον Φλόριαν Βέλμπροκ και τη Λεονί Μπεκ στις γυναίκες πήρε και τα τέσσερα χρυσά μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

