Βαζαίος στο Gazzetta: «Να κάνουμε υπερήφανη όλη την Ελλάδα – Πρέπει να υπάρχουν χορηγοί όπως τα My market»

Τους στόχους του και το όνειρό του να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά τη σημαία της Ελλάδας μοιράζεται ο σπουδαίος Έλληνας κολυμβητής.

Μόλις στα 3,5 του χρόνια βούτηξε για πρώτη φορά στην πισίνα. Έκτοτε δεν ξαναβγήκε… ποτέ. Σήμερα, ο 27χρονος, πλέον, Ανδρέας Βαζαίος είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές όλων των εποχών. Κι όχι μόνο.

Το 2019 φάνηκε πως ήρθε το αποκορύφωμα στην καριέρα του. Μέχρι το επόμενο. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Νικολόπουλου, κατέρριψε το ρεκόρ Ευρώπης στα 200μ. μικτή ατομική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της Γλασκώβης, ενώ το συνόδευσε με την πρώτη θέση και στα 200μ. πεταλούδα και με ένα χάλκινο μετάλλιο στα 100μ. μικτή ατομική.

Είχε πάρει… φόρα! Ήταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 έγινε μέλος της My Ομάδα των My market τα οποία πίστεψαν σε εκείνον και θέλησαν να σταθούν δίπλα του εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Όμως, αυτή η ορμή κόπηκε απότομα λόγω της αναβολής των Αγώνων, κάτι που εξηγεί στο Gazzetta πως λειτούργησε εν τέλει ευεργετικά στην προετοιμασία του για την τρίτη του συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Ανδρέας Βαζαίος αποκαλύπτει τους στόχους του για τους Αγώνες του Τόκιο, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει κάθε αθλητής και αθλήτρια στην Ελλάδα και γιατί έχει μεγάλη σημασία η ύπαρξη χορηγών στον κλασικό αθλητισμό.

Ανδρέα, σε βλέπουμε πάντα να είσαι με το χαμόγελο. Ακόμη και μετά από αγώνα που δεν είχες την απόδοση που ήθελες. Πώς το πετυχαίνεις αυτό;

«Είναι αλήθεια πως προσπαθώ να είμαι πάντα αισιόδοξος και να σκέφτομαι το καλό, μέσα από κάθε κατάσταση. Προφανώς, δεν το πετυχαίνω πάντα, ωστόσο όσον αφορά στην κολύμβηση νιώθω ευλογημένος που έχω ήδη στα 27 μου έχω πολλές χαρούμενες στιγμές. Είχα και αρκετές κακές, οι οποίες μπορώ να πω πως είναι και πιο σημαντικές, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι τα λάθη που κάνεις, ποιες είναι οι αδυναμίες σου και τι πρέπει να διορθώσεις ώστε να φτάσεις πιο ψηλά».

Αν μη τι άλλο το 2019 ήταν μια μαγική χρονιά για εσένα. Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές σου ήταν εκείνη του χρυσού μεταλλίου και του ρεκόρ Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γλασκώβη. Σου έκοψε λίγο τη… φόρα η αναβολή των Αγώνων, έτσι δεν είναι;

«Από τη μία ναι, μου έκοψε τη φόρα γιατί για κάποιους μήνες δεν μπορούσαμε καν να μπούμε στην πισίνα για τις προπονήσεις μας. Προσπάθησα να κρατήσω τη φυσική μου κατάσταση όσο μπορούσα με άλλου είδους προπονήσεις, αλλά προφανώς δεν είναι το ίδιο. Μέχρι και σε μικρή ατομική πισίνα κάθισα και δέθηκα, στην προσπάθειά μου να φτάσω όσο πιο κοντά γίνεται στις προπονήσεις που είχα. Εντάξει. Δεν ήταν καθόλου το ίδιο. Η κατάσταση αυτή, όμως, ήταν ίδια για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Ήταν σωστή η απόφαση για την αναβολή. Το σκέφτομαι λοιπόν ως θετικό. Ότι βρήκα τον χρόνο να δουλέψω λεπτομέρειες και να βελτιώσω στοιχεία που είναι αναγκαία για να φτάσω στον στόχο μου».

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης δεν κατάφερες να έχεις τον χρόνο που ήθελες και τερμάτισες έβδομος. Να περιμένουμε, ότι θα τα δώσεις όλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Στοχεύεις σε ένα μετάλλιο;

«Ο βασικός και μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε επιλέξαμε με τον προπονητή μου να "προστατέψουμε" μια πολύ καλή κούρσα για εκεί και να κάνω απλά το καλύτερο δυνατό σε όλους τους προηγούμενους αγώνες χωρίς πολλές υπερβολές. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι από την απόδοση μου συνολικά και περιμένουμε τη συνέχεια. Άλλωστε, ξέρουμε πως είναι δύσκολο να αγγίξει κανείς το τέλειο, όσο και να το θέλουμε. Αλλά όσο προσπαθείς να το φτάσεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Είμαι ευτυχισμένος που θα συμμετάσχω για τρίτη φορά στην καριέρα μου στον θεσμό και ελπίζω να πάω καλά και να κάνω υπερήφανη όλη την Ελλάδα».

«Χρειαζόμαστε τους χορηγούς όπως τα My market στον ελληνικό αθλητισμό»

Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια γενικά;

«Η ζωή του αθλητή έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Υπάρχει άγχος και πίεση πριν από κάθε τουρνουά. Ιδιαιτέρως βέβαια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαβαίνεις ότι η πίεση και το άγχος πολλαπλασιάζονται – κι αυτό είναι το στοίχημα για εμάς τους αθλητές. Να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας και να μη σταθεί εμπόδιο, ούτε στους αγώνες μας, αλλά ούτε και στην προσωπική μας ζωή. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα του αθλητή και δεν είναι εύκολο να το δεχτούν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά σου. Έχει τύχει να χάσω ανθρώπους από τη ζωή μου, λόγω αυτού. Βέβαια, είμαι ευγνώμων για όσους έχουν μείνει δίπλα μου. Είμαι ευγνώμων και που είμαι μέλος της My Ομάδα. Είναι στο πλευρό μου εδώ και δύο χρόνια, με βοηθούν σε ό,τι χρειάζομαι και υπάρχει το αίσθημα ενότητας σε όλη την Ομάδα. Με έχουν βοηθήσει πολύ».

Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες για έναν αθλητή ή μια αθλήτρια;

«Τα πράγματα στον αθλητισμό της Ελλάδας είναι δύσκολα. Έχουν βελτιωθεί λίγο, σε σύγκριση με πριν από κάποια χρόνια, όμως παραμένουν δύσκολα. Πέρα από το ποδόσφαιρο, που μαζεύει όλο το ενδιαφέρον και τα φώτα της δημοσιότητας, ο κλασικός αθλητισμός έχει ανάγκη από στήριξη για να ευημερήσει. Βλέπω πολλά ταλέντα να χάνονται γιατί δεν έχουν όλα τα μέσα και τους πόρους για να μπορέσουν να βελτιωθούν και να συνεχίσουν. Για παράδειγμα, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο, που πλέον μπορείς να δεις ακριβώς τι κάνεις λάθος και πώς πρέπει να το κάνεις σωστά. Μέσα από μηχανήματα. Αυτά στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο να τα βρεις. Επίσης, είναι δύσκολο για τους αθλητές και τις αθλήτριες ακόμη και να ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν σε αγώνες. Οι χορηγοί, όπως τα My market, δεν κάνουν μόνο εύκολη τη ζωή μας λοιπόν. Η συμβολή τους είναι πολλές φορές καταλυτική στο να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή προετοιμασία και στο να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αγώνες. Είμαι ευγνώμων, λοιπόν, που είμαι μέλος της My Ομάδα και ευχαριστώ τα My market που είναι στο πλευρό μου».

Ακολουθείς πιστά μια συγκεκριμένη διατροφή δηλαδή;

(γέλια) «Ε, όσο μπορώ, το κάνω. Εφόσον μου προμηθεύουν όλα τα τρόφιμα και φροντίζουν για αυτό τα My market, είναι λίγο πιο εύκολο να μη… λοξοδρομήσω και να ακολουθήσω πιστά μια σωστή διατροφή. Θα κάνω προφανώς και τις… παρατυπίες μου, αλλά ιδιαιτέρως πριν από τους αγώνες είμαι αρκετά αυστηρός με τη διατροφή μου».

Ποιο είναι δηλαδή το guilty pleasure σου, όπως το λέμε;

«Τα κουλουράκια»!

Τέλος, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις σε όλους τους Έλληνες, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων;

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω τόσο εγώ, όσο και τα παιδιά της My Ομάδα και της υπόλοιπης ελληνικής αποστολής, να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά την ελληνική σημαία και να κάνουμε όλη την Ελλάδα υπερήφανη»!