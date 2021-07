Γκολομέεβ στο Gazzetta: «Στοχεύω στο μετάλλιο, σημαντική η στήριξη των My market»

Τον στόχο του για μια θέση στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και τη σημασία που έχει η ύπαρξη χορηγών στον κλασικό αθλητισμό, τονίζει στο Gazzetta ο 28χρονος κολυμβητής.

Ιούλιος 2012, Λονδίνο. Ο 19χρονος, τότε, Κριστιάν Γκολομέεβ πέφτει για πρώτη φορά σε πισίνα Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που είχε από όταν ήταν πιτσιρικάς.

Τελικά, τερματίζει στην 31η θέση στα προκριματικά των 100μ. ελεύθερο και δυστυχώς αποκλείεται από τα ημιτελικά.

Φτάνουμε εννιά χρόνια αργότερα. Στο σήμερα. Ο έμπειρος πλέον 28χρονος αθλητής μετρά αντίστροφα για την τρίτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγες ημέρες πριν να ταξιδέψει στο Τόκιο και προερχόμενος από το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στη Βουδαπέστη τον περασμένο Μάιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής αναλύει στο Gazzetta τους στόχους του, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια στην προετοιμασία του και το πόσο σημαντική είναι η προσφορά χορηγιών στον αθλητισμό, όπως εκείνη των My market με τη My Ομάδα.

Τρίτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν μη τι άλλο, θα είσαι χαρούμενος που θα καταφέρεις για μια ακόμη φορά να αγωνιστείς στον θεσμό, έτσι δεν είναι;

«Μόνο χαρούμενος; Το να αγωνίζομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι που ονειρευόμουν από μικρό παιδάκι! Το να αγωνίζομαι για τρίτη φορά σε αυτόν τον ιστορικό θεσμό, είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Βεβαίως, χρόνο με τον χρόνο και αγώνα με τον αγώνα οι στόχοι και τα όνειρα επεκτείνονται και αλλάζουν».

Αυτό σημαίνει ότι έχουν αλλάξει και οι στόχοι που έχεις πλέον για τον αγώνα σου στο Τόκιο, σε σύγκριση με τις άλλες δύο συμμετοχές σου;

«Βεβαίως και έχουν αλλάξει. Πλέον νιώθω έτοιμος να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω. Το κάτι… πολύ παραπάνω για την ακρίβεια! Στο Ρίο το 2016 δεν κατάφερα να κάνω την κούρσα που ήθελα. Έκανα λάθος στην έξοδο, τερμάτισα 6ος στον ημιτελικό και αποκλείστηκα. Πλέον, νιώθω πως έχω αποκτήσει την εμπειρία να διατηρήσω τη συγκέντρωσή μου και να κολυμπήσω όπως ξέρω και μπορώ. Ταξιδεύω, λοιπόν, στο Τόκιο με σκοπό να βγάλω τον καλύτερο εαυτό μου και να επιστρέψω από εκεί με ένα μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο».

Ποια είναι η διατροφή που πρέπει να ακολουθεί ένας κολυμβητής, πώς είναι οι συνθήκες της προετοιμασίας και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να στερηθεί από την καθημερινότητά του αν θέλει να ξεχωρίσει στο άθλημα;

«Η διατροφή είναι το Α και το Ω για κάθε αθλητή και αθλήτρια. Έτσι και στην περίπτωσή μου, που είμαι sprinter, πρέπει να καταναλώνω πολλές θερμίδες, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και να αποφεύγω ωστόσο τα τηγανητά. Σε αυτό με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα My market, τα οποία εδώ και δύο χρόνια με στηρίζουν καθημερινά και φροντίζουν για τη διατροφή μου. Έτσι, μπόρεσα να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στις προπονήσεις μου και στους αγώνες. Όσον αφορά στις στερήσεις που επιβάλλει στον εαυτό του κάθε αθλητής και αθλήτρια, είναι βέβαιο ότι πρέπει να έχουμε μεγάλη αυτοσυγκράτηση σε πολλά πράγματα. Πόσο μάλλον αν ο στόχος σου είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που αν κάτι δεν πάει καλά, μετά η επόμενη ευκαιρία σου είναι σε τέσσερα χρόνια πάλι».

Πόσο ρόλο, λοιπόν, έπαιξαν οι χορηγίες που είχες, όπως αυτή των My market;

«Κακά τα ψέματα, ο αθλητισμός – και ιδιαιτέρως ο κλασικός αθλητισμός -, έχει ανάγκη τους χορηγούς για να ευημερήσει. Τα My market έχουν βοηθήσει πολύ και εμένα και τα άλλα παιδιά της My Ομάδα. Μας κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Είναι σημαντικό να υπάρχουν χορηγοί για να γίνεται σωστά η προετοιμασία μας. Είμαι, λοιπόν, ευγνώμων που βρίσκονται τα My market δίπλα μου εδώ και δύο χρόνια»

Βλέποντας τον χρόνο που πέρασε, θεωρείς ότι η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων πέρυσι και η μετάθεσή τους για εφέτος είχε θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην προετοιμασία σου;

«Μάλλον θετικές! Αρχικά να πω πως ήταν μια σωστή απόφαση και δίκαιη για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Μετατέθηκαν όλα για έναν χρόνο αργότερα. Σαφώς μας άλλαξε τον προγραμματισμό μας. Επεκτάθηκε και η περίοδος ανυπομονησίας μας για την έναρξή τους. Πιστεύω πως και πέρυσι θα ήμουν σε θέση να διεκδικήσω ένα μετάλλιο, όμως, βλέποντας την πορεία μου, τις προπονήσεις και τη βελτίωση που έχω σε αυτόν τον έναν χρόνο θα πω ότι για εμένα η αναβολή λειτούργησε θετικά».

Μια ανάσα για το μετάλλιο

Είναι αλήθεια ότι κολυμπάς με μια ανάσα τα 50μ. μέτρα;

(γέλια) «Ναι, είναι αλήθεια. Στην Αμερική βελτίωσα πολύ την εκκίνησή μου. Δεν ήξερα να κάνω καθόλου υποβρύχιο. Το ανώτατο όριο για το υποβρύχιο κολύμπι είναι τα 15μ. Εγώ βγαίνω περίπου στα 11-12, αλλά συνεχίζω χωρίς να πάρω άλλη αναπνοή μέχρι το τέλος. Παίρνω μια στην εκκίνηση και έπειτα αφού τερματίσω».

Δηλαδή στο Τόκιο θα κυνηγήσεις το μετάλλιο με μια ανάσα;

«Αυτό ακριβώς»!

Κάποιοι σε αναφέρουν ως το φαβορί για τα 50μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρείς ότι δικαίως έχεις αυτόν τον τίτλο;

«Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια. Ήδη ανέφερα ότι στοχεύω στο μετάλλιο. Μακάρι να το κατακτήσω και να δικαιώσω τα προγνωστικά τους»!

Τι σημαίνει για εσένα το γεγονός ότι είσαι μέλος της My Ομάδα;

«Με τα My market και με τους υπόλοιπους αθλητές και τις αθλήτριες της My Ομάδα μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Είναι σημαντικό να έχουμε χορηγούς που ενδιαφέρονται για εμάς και για τον αθλητισμό γενικότερα. Και είναι κάτι που τα My market το κάνουν. Εύχομαι και στα υπόλοιπα παιδιά της My Ομάδα να πετύχουν τους στόχους τους στο Τόκιο».