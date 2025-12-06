Ευρωπαϊκό 25άρας: Στον τελικό των 200μ. πεταλούδα η Δαμασιώτη

Δημήτρης Μύτικας
Δαμασιώτη, Ευρωπαϊκό 25άρας

Η Γεωργία Δαμασιώτη πήρε μεγάλη πρόκριση στον τελικό των 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας...

Πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ νεών γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκε στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 25άρας πισίνας που λαμβάνει χώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η νεαρή Ελληνίδα αθλήτρια έκανε μία πολύ καλή κούρσα, βελτιώνοντας τον χρόνο που είχε πετύχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Με 2:05.90 κατέλαβε την πέμπτη θέση στα ημιτελικά και πήρε μία θέση για την τελική κούρσα στο αγώνισμα.

Με τον ταχύτερο χρόνο (2:04.37) προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (7/12, 20:50) η Ελενα Ρόζενταλ Μπαχ από τη Δανία και ακολούθησε η Λάουρα Λάχτινεν από τη Φινλανδία με 2:04.68. Πιο γρήγορες από τη Δαμασιώτη ήταν επίσης η Βρετανή Εμιλι Ρίτσαρντς (2:05.16) και η Ιρλανδή Ελεν Γουόλς (2:05.60).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Απόστολος Σίσκος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Τερμάτισε 15ος, πραγματοποιώντας χρόνο 1:54.75.

@Photo credits: INTIME
     

