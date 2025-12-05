Μάρκος: Δεύτερος συνεχόμενος ευρωπαϊκός τελικός στα 800μ ελεύθερο
Ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25άρας πισίνας, στα 800μ ελεύθερο. Στο Λούμπλιν της Πολωνίας, τερμάτισε 4ος στην τρίτη και τελευταία προκριματική σειρά με χρόνο 7:39.17, κερδίζοντας στην τελευταία στιγμή τον Γάλλο Νταμιάν Ζολί (7:39.34) και εξασφαλίζοντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου 6/12 στις 20:28.
Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική παρουσία του σε τελικό Ευρωπαϊκού 25άρας, αφού και το 2023 στο Οτοπένι είχε μπει στον τελικό των 800μ ελεύθερο, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών με 7:36.39 και τερματίζοντας τελικά 6ος (7:36.46).
Στα δύο προηγούμενα αγωνίσματά του φέτος, στα 400μ ελεύθερο και 200μ ελεύθερο, ο Μάρκος δεν κατάφερε να προκριθεί στον επόμενο γύρο, ωστόσο στο 200άρι σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση για τα 800μ.
Στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχε και ο 18χρονος Βασίλης Κακουλάκης, που τερμάτισε 23ος με 7:52.03
