O Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργάνωσε με ξεχωριστή επιτυχία τον 4ο Θερινό Κολυμβητικό Διάπλου.

Mε ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 24 Μαΐου o 4ος Θερινός Κολυμβητικός Διάπλους Βουλιαγμένης, με διοργανωτή τον ΝΟΒ. Περισσότεροι από 400 κολυμβητές συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή διοργάνωση, με το επόμενο ραντεβού να δίνεται για τον 21ο Χειμερινό Διάπλου, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026.

Η ανακοίνωση του ΝΟ Βουλιαγμένης

Μία μοναδική κολυμβητική εμπειρία έζησαν οι φίλοι της ανοιχτής θάλασσας στον 4ο Θερινό Κολυμβητικό Διάπλου, που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 24 Μαΐου από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.

Περισσότεροι από 400 κολυμβητές συμμετείχαν σε αυτή τη ξεχωριστή διοργάνωση, η οποία αποτελεί μια δυνατή πρόκληση για όσους θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους στην ανοιχτή θάλασσα, να ενισχύσουν τη φυσική τους κατάσταση και να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής.

Πρόκειται για έναν αγώνα που απευθύνεται τόσο σε έμπειρους αθλητές όσο και σε εκείνους που κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα στον μαγευτικό κόσμο της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με πνεύμα συμπερίληψης, ο Ν.Ο.Β. αγκαλιάζει τη συμμετοχή αθλητών ΑμεΑ στον Διάπλου και υποστηρίζει δράσεις κοινωνικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, ενισχύοντας περαιτέρω τον θετικό του αντίκτυπο.

Τα αποτελέσματα στις overall κατηγορίες ήταν τα εξής:

1K

Γυναίκες: Χριστιάνα Πιστιόλις, Φανή Τσαβάκου, Μαρίνα Πετροπούλου

Άνδρες: Δημήτρης Γκοτζιάς, Γιώργος Δουβανάς, Γιώργος Ανδρεόπουλος

2.5K

Γυναίκες: Σοφία Ηλιάκη, Σελίνα Πάτσιος, Καλλιόπη Γιακουμή

Άνδρες: Νικήτας Μαρκάτος, Μανώλης Μακρινός, Ανδρέας Μηλιώνης

5K

Γυναίκες: Μαρία Αμαξοπούλου, Σοφία Πολύζου, Τζένη Μπαρμπούρ

Άνδρες: Ερρίκος-Κάρολος Αντάρτης, Φραγκίσκος Καρλής, Γιώργος Σαμπάνης

Παράλληλα, φέτος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας και άθλησης, καθώς πέρα από το κολυμβητικό σκέλος της διοργάνωσης, δοκίμασαν τις αντοχές τους μέσα από δυναμικά spinning sessions, υπό την καθοδήγηση των έμπειρων instructors Χριστίνας Αθανασιάδη και Ανδρέα Σαϊτάκη, σε ένα κλίμα γεμάτο παλμό, μουσική και θετική διάθεση.

Τις απονομές των μεταλλίων έκαναν η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κα Στέλλα Λαζάρου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης κ. Δημήτρης Κακογιαννάκος, η κα Ράνια Δρόλια και η κα Όλγα Καραΐσκου από την Target Pharma - Hydrovit Dermocosmetics, η κα Χριστίνα Χρήστου από την Top Cycles, ο κ. Σπύρος Θεοδώρου από την Thirdwind, ο κ. Φίλιππος Μπζιάκος από το Μπαρμπουνάκι by Παπαϊωάννου, ο κ. Στέλιος Βάσιλας από την Blackmile, ο κ. Ανδρέας Λεούσης από την Λεούσης Α.Ε., η κα Βέρα Πιπέρογλου από το WeSwim, ο κ. Δημήτρης Κόκκορης από την Level Zero - Safety Sea Κayak Team, η κα Γιούλη Λαρά από την One Zipper, η κα Μάρθα Φραγκάκη από την Andrus Beer και η κα Ευαγγελία Μπίστα από το Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών Κ3.



Ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε, τους εθελοντές, όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης και βέβαια, τη Life Guard Hellas και τη Level Zero Safety Sea Κayak Team για την πολύτιμη συμβολή τους στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η παρουσία και η άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε περιστατικό που έχρηζε βοήθειας υπήρξε καθοριστική, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή της διοργάνωσης και την προστασία όλων των συμμετεχόντων.

Ευχαριστούμε, επίσης, τους χορηγούς μας που στήριξαν τη διοργάνωση:

Tαrget Phαrmα, με τα πρωτοποριακά προϊόντα περιποίησης της δερμοκαλλυντικής σειράς Hydrovit Dermocosmetics, για τα σκουφάκια κολύμβησης των αθλητών και την προσφορά προϊόντων για όλους τους συμμετέχοντες και δώρων για τους νικητές του αγώνα.

Nutribullet Greece, που παρείχε τα μετάλλια του αγώνα, ενώ επιπλέον, μας έδειξε πώς μπορούμε να εντάξουμε τη σωστή διατροφή στην καθημερινότητά μας, σερβίροντας υγιεινά, πεντανόστιμα smoothies.

Top Cycles, αποκλειστικό αντιπρόσωπο του κορυφαίου brand ZEROD, που προσέφερε τις τσάντες του kit συμμετοχής όλων των αθλητών και ξεχωριστά δώρα στους νικητές.

Blackmile, με μοναδικά funky performance αθλητικά ρούχα και αξεσουάρ, που προσέφερε ξεχωριστά δώρα στους νικητές και ένα backpack προπόνησης, το οποίο κληρώθηκε ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Thirdwind, που υποστήριξε διατροφικά τους αθλητές με κορυφαία brands αθλητικής διατροφής, προσφέροντας GU Energy Gel, CLIF Bar Energy Bar, PILLAR Performance Triple Magnesium και δώρα στους συμμετέχοντες.

Coca-Cola Τρία Έψιλον, που για μία ακόμη χρονιά ξεδίψασε τους αθλητές με νερό Αύρα, αθλητικό ποτό Powerade και χυμούς Amita.

Μπαρμπουνάκι διά χειρός Παπαϊωάννου, που προσέφερε εκλεκτές γεύσεις θαλασσινής κουζίνας, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Bella Frutta, με σταθερή παρουσία δίπλα στους αθλητές, που προσέφερε γευστικές μπανάνες F.lli Orsero, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμεση ενέργεια και αποκατάσταση των κολυμβητών.

Passarella, που συνέβαλε στη γλυκιά πλευρά της διοργάνωσης, προσφέροντας δροσερά και εκλεκτά παγωτά στους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

ΓΙΩΤΗΣ, που προσέφερε στους συμμετέχοντες ένα ισορροπημένο και απολαυστικό snack, μέσα από τις μπάρες δημητριακών Sweet & Balance.

Granikal, που μας έβαλε σε καλοκαιρινή διάθεση με εκλεπτυσμένα κοκτέιλ Aperitivo Spritz, Limoncello Spritz και Bitter Rosso Soda, τα οποία σέρβιρε το all-day στέκι των νοτίων προαστίων, «Διακοπές» στον Άλιμο.

Andrus Beer, την πρώτη μπύρα της Άνδρου, που παρασκευάζεται με φυσικό νερό πηγής, η οποία δρόσισε αθλητές και επισκέπτες.

Κυρπόγλου Premium Textiles, γνωστή για τη διαχρονική κομψότητα και την ασύγκριτη ποιότητα των προϊόντων της, που προσέφερε μία πετσέτα δώρο σε κάθε συμμετέχοντα.

Turbo, με μαγιό και αξεσουάρ κολύμβησης σχεδιασμένα για την καλύτερη άνεση και αντοχή, η οποία επιβράβευσε τους νικητές του αγώνα με πλούσια δώρα.

One Zipper, που δημιουργεί πετσέτες microfiber και ponchos για τα αθλήματα του νερού και όχι μόνο, και προσέφερε δώρα στους νικητές.

Race for Autism Gr, την ΑμΚΕ που έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η οποία προσέφερε δώρα στους νικητές.

Λεούσης Α.Ε., με πάθος για την υγεία και την ομορφιά, σταθερό υποστηρικτή του Διάπλου, που ήταν ένας από τους δωροθετές μας.

Ιώνιο Group & CliniTest, για την παροχή ιατρικής κάλυψης, με ασθενοφόρο και εξειδικευμένο προσωπικό για την ασφάλεια όλων.

Playland, τον δίγλωσσο βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο, που φρόντισε για τη δημιουργική απασχόληση των μικρών μας φίλων.

Αrena Car Rental, με παρουσία 40 χρόνων στην αγορά ενοικίασης οχημάτων και σταθερό υποστηρικτή του Ν.Ο.Β., που συνέβαλε στην επιτυχία του Διάπλου.

DHL, παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών logistics, που φρόντισε τις μεταφορές για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

WeSwim, το κίνημα κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης, που καλλιεργεί την κουλτούρα κολύμβησης 365 μέρες το χρόνο και στήριξε μία ακόμη φορά τη διοργάνωση.

Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, πρωτοπόρο και ηγέτη στην ελληνική εκτυπωτική βιομηχανία, που φρόντισε για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον 21ο Χειμερινό Διάπλου, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026, έτοιμοι να ζήσουμε ακόμη περισσότερες δυνατές στιγμές στη θάλασσα, που τόσο αγαπάμε».

