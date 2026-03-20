Οριστική είναι πλέον η εξέλιξη για το νέο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού, καθώς το έργο προχωρά κανονικά στην επόμενη φάση υλοποίησης.

Πολύ καλά ήταν τα νέα για το project του νέου κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού. Μετά την εξέταση της αίτησης ανάκλησης που κατέθεσαν η Περιφέρεια Αττικής, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., για την ανατροπή της αρχικά απορριπτικής απόφασης τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε δεκτό το δίκαιο αίτημα και δεν υφίσταται πλέον καμία νομική εκκρεμότητα που να επηρεάζει την πορεία του έργου.

Όπως προέκυψε και από την σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου προχωρά πλέον κανονικά, βάσει των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την έναρξη των εργασιών το προσεχές διάστημα και σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Το νέο κολυμβητήριο αποτελεί μία σημαντική επένδυση σε επίπεδο αθλητικών υποδομών, η οποία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των τμημάτων υγρού στίβου που διαχρονικά έχουν προσφέρει σπουδαία επιτεύγματα στον ελληνικό αθλητισμό, εξασφαλίζοντας πλέον τις εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στο επίπεδο και την προσφορά τους.

Ο Ολυμπιακός, ως πολυνίκης στα τμήματα υδατοσφαίρισης και με συνεχή παρουσία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει καταγράψει 11 συμμετοχές σε τελικούς Πρωταθλημάτων Ευρώπης, με 5 κατακτήσεις και συνολικά 22 παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς, με 10 τρόπαια. Αντίστοιχα και το τμήμα κολύμβησης έχει να επιδείξει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες για την Ελλάδα, με αθλητές και αθλήτριες που έχουν κατακτήσει μετάλλια και διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Να θυμίσουμε πώς όταν είχε ανακοινωθεί πώς κατατέθηκαν οι μελέτες για το νέο κολυμβητήριο το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (όπως αναφερόταν) είχε ως πλάνο ότι θα περιελάμβανε τουλάχιστον δύο κλειστές πισίνες (μία Ολυμπιακών διαστάσεων 50μ., μία βοηθητική), μία βοηθητική δεξαμενή, συνεδριακό κέντρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.