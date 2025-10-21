Η Βουλιαγμένη, το στολίδι της αθηναϊκής Ριβιέρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία χρονιά τους πιο τολμηρούς λάτρεις της θάλασσας, σε μία συναρπαστική κολυμβητική εμπειρία.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει τον 20ό Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ιστορικούς και δημοφιλείς κολυμβητικούς αγώνες, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025.

Η φετινή διοργάνωση, που έχει επετειακό χαρακτήρα, αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κολυμβητών, οι οποίοι θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στα κρυστάλλινα νερά του όρμου της Βουλιαγμένης.

Ο Χειμερινός Διάπλους δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας. Είναι η κορυφαία πρόκληση του χειμώνα για όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα και την κολύμβηση. Μια εμπειρία ξεχωριστή, που απευθύνεται τόσο σε έμπειρους αθλητές, όσο και σε εκείνους που θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους.

1. Κολυμβητική Διαδρομή 750 μέτρα χωρίς wetsuit

2. Κολυμβητική Διαδρομή 750 μέτρα με wetsuit

3. Κολυμβητική Διαδρομή 1500 μέτρα χωρίς wetsuit

4. Κολυμβητική Διαδρομή 1500 μέτρα με wetsuit

5. Κολυμβητική Διαδρομή 3000 μέτρα χωρίς wetsuit

6. Κολυμβητική Διαδρομή 3000 μέτρα με wetsuit

Τη διοργάνωση πλαισιώνουν ναυαγοσώστες, ιατρικό προσωπικό και εθελοντές για τη μέγιστη ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε αυτήν τη συναρπαστική αθλητική εμπειρία, που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας και να αποχαιρετήσουμε μαζί την κολυμβητική χρονιά με τον πιο δυναμικό τρόπο, μοιραζόμενοι το ίδιο πάθος για το άθλημα και την πρόκληση της χειμερινής θάλασσας!

Όλα τα έσοδα από τον Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου της Βουλιαγμένης θα διατεθούν για την ενίσχυση των Αθλητικών Σχολών του μη κερδοσκοπικού Ναυταθλητικού σωματείου του Ν.Ο.Β., προάγοντας τον αθλητισμό του υγρού στίβου στα παιδιά.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.