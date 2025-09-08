Ιλίσιο Κολυμβητήριο: Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν και δόθηκε προς χρήση
Από τη Δευτέρα (8/9) το Ιλίσιο Κολυμβητήριο δόθηκε κι επίσημα για χρήση, έπειτα από την αποκατάσταση των βλαβών, που είχαν σημειωθεί στις αρχές του καλοκαιριού.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζωγράφου, το κολυμβητήριο για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων της πόλης, άνοιξε πιλοτικά από την Παρασκευή (5/9).
Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία των κολυμβητικών σωματείων ομάδων Ηλυσιακός Α.Ο. και Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων .
Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στα εξής
- 1. Επισκευή των δύο σπασμένων φίλτρων.
- 2. Επισκευή του σωλήνα ανακυκλοφορίας νερού.
- 3. Συνολική αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιών
- 4. Επισκευή του κολεκτέρ θέρμανσης.
- 5. Καθαρισμός των αρμών και των πλακιδίων με ειδικά οξέα .
- 6. Ολική ανανέωση του νερού.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν στενά την λειτουργία του συστήματος με στόχο περαιτέρω βελτιώσεις, εν όψει της χειμερινής κολυμβητικής περιόδου.
