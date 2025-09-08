Σε πολύ σύντομο χρόνο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο, που άνοιξε ξανά τις πύλες του.

Από τη Δευτέρα (8/9) το Ιλίσιο Κολυμβητήριο δόθηκε κι επίσημα για χρήση, έπειτα από την αποκατάσταση των βλαβών, που είχαν σημειωθεί στις αρχές του καλοκαιριού.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ζωγράφου, το κολυμβητήριο για τους αθλητές και τις αθλήτριες των σωματείων της πόλης, άνοιξε πιλοτικά από την Παρασκευή (5/9).

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία των κολυμβητικών σωματείων ομάδων Ηλυσιακός Α.Ο. και Κ.Ο. Ποσειδώνας Ιλισίων .

Συγκεκριμένα οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στα εξής

1. Επισκευή των δύο σπασμένων φίλτρων.

2. Επισκευή του σωλήνα ανακυκλοφορίας νερού.

3. Συνολική αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιών

4. Επισκευή του κολεκτέρ θέρμανσης.

5. Καθαρισμός των αρμών και των πλακιδίων με ειδικά οξέα .

6. Ολική ανανέωση του νερού.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παρακολουθούν στενά την λειτουργία του συστήματος με στόχο περαιτέρω βελτιώσεις, εν όψει της χειμερινής κολυμβητικής περιόδου.