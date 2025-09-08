Μέσω ανακοίνωσης ο Εθνικός Πειραιώς διαμαρτυρήθηκε για την κατανομή των διαδρομών στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο «Π. Καπαγέρωφ».

Για άνιση κατανομή διαδρομών κάνει λόγω στην ανακοίνωσή του ο Εθνικός Πειραιώς, αναφορικά με τον χώρο που αναλογεί στα τμήματα κολύμβησης του συλλόγου και συνάμα στους αθλητές του.

Η ομάδα του Πειραιά, μέσω ανακοίνωσης στα social media, τονίζει πως η αντιμετώπισή του σχετικά με την κατανομή διαδρομών για το κολυμβητικό του τμήμα είναι άνιση.

Υπογραμμίζει δε, πως η απόφαση για να δοθεί μία διαδρομή στο σύλλογο πλήττει το σωματείο και τους αθλητές, ζητώντας από το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά να επανεξετάσει την απόφαση του.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιώς

«Οι φίλοι και γονείς του ιστορικότερου συλλόγου όλων, του Εθνικού Πειραιά, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την πρόσφατη απόφαση του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά σχετικά με την κατανομή των διαδρομών στο κολυμβητήριο Παπαστράτειο "Π.ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ".

Συγκεκριμένα, το κολυμβητικό τμήμα του συλλόγου μας, το οποίο αριθμεί διακόσια (200) ενεργά δελτία αθλητών με 5 προπονητες, περιορίζεται σε μία (1) μόλις διαδρομή για την καθημερινή του λειτουργία.

Η απόφαση του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των προπονήσεων, καθώς δεκάδες παιδιά θα αναγκαστούν να στοιβάζονται σε έναν χώρο που αντικειμενικά δεν επαρκεί για τις ανάγκες τους.

Ο Εθνικός Πειραιώς, με ιστορία άνω των 100 ετών και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής κολύμβησης, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τέτοια άνιση μεταχείριση!

Η άνιση αυτή κατανομή δεν πλήττει μόνο το σωματείο, αλλά κυρίως τους αθλητές μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Καλούμε το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση και να εξασφαλίσει περισσότερες διαδρομές για το κολυμβητικό μας τμήμα, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των αθλητών μας και να διασφαλιστούν συνθήκες προπόνησης αντάξιες της ιστορίας του συλλόγου και της πόλης μας.

Καλούμε όλους τους φίλους του συλλόγου να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την κατάφορη αδικία σε Δήμο και Περιφέρεια.

Ο Εθνικός Πειραιώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπεύθυνα και σταθερά για την ανάπτυξη των αθλητών του και για τη διατήρηση της ιστορικής του προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό».