Ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στα ημιτελικά στα 100μ. ύπτιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα που άρχισε στη Μελβούρνη. Εκτός συνέχειας έμειναν ο Ανδρέας Βαζαίος στα 200μ. μικτή ατομική και ο Κριστιάν Γκολομέεβ στα 50μ. πεταλούδα.

Μια πρόκριση και δύο αποκλεισμούς επιφύλασσε για τα τρία μέλη της εθνικής ομάδας η πρεμιέρα στο 16ο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα στη Μελβούρνη.

Ο Απόστολος Χρήστου άνοιξε την παρουσία του στη διοργάνωση με την πρόκριση στην ημιτελική φάση στα 100μ. ύπτιο. Ο 26χρονος πρωταθλητής με 50.01 σημείωσε την 3η καλύτερη επίδοση στον προκριματικό και πέρασε στα ημιτελικά, που θα γίνουν το πρωί της Τρίτης (13/12) στις 11:38, ώρα Ελλάδας, με τους οκτώ καλύτερους να προκρίνονται στον τελικό της Τετάρτης (14/12).

O κολυμβητής τού Πάνου Βελέντζα είναι ο κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στο αγώνισμα στην 25άρα πισίνα με 49.87 από τον Νοέμβριο του 2011, ενώ ένα μήνα αργότερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Αμπού Ντάμπι είχε καταλάβει την 7η θέση με 49.91, έχοντας προηγουμένως κολυμπήσει σε 50.80 στον προκριματικό και σε 49.89 στον ημιτελικό.

Ο Αμερικανός ολυμπιονίκης Ράιαν Μέρφι ήταν ο καλύτερος των προκριματικών με 49.34, για να ακολουθήσει ο Γάλλος, Μέουεν Τομάκ με 49.99. Έκπληξη αποτελεί ο αποκλεισμός του Ρουμάνου, Ρόμπερτ Γκλίντα, 3ος πέρυσι στο παγκόσμιο του Αμπού Ντάμπι, που έμεινε στην 28η θέση με 52.65.

Αντίθετα, ο Ανδρέας Βαζαίος δεν τα κατάφερε στα 200μ. μικτή ατομική, καθώς με 1:53.08 κατετάγη 10oς και ως 2ος αναπληρωματικός εν όψει του τελικού, που θα γίνει το πρωί της Τρίτης (13/12, 11:19).

Η 8άδα έκλεισε στο 1:53.00 υπέρ του Ιάπωνα, Σο Ογκάτα, στην 9η θέση και 1ος αναπληρωματικός τερμάτισε ο Βραζιλιάνος, Λεονάρντο Κοέλιο Σάντος (1:53.07), ενώ Ντάγια Σέτο από την Ιαπωνία, άρχισε την υπεράσπιση του τίτλου του με 1:51.76.

Ο 28χρονος Βαζαίος στα 200μ. μικτή ατομική στην 25άρα πισίνα έχει να επιδείξει τους ευρωπαϊκούς τίτλους στη Γλασκώβη (2019) και στο Καζάν (2021), καθώς και την 4η θέση πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άμπου Ντάμπι, με 1:51.94, ενώ έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 1:50.85 (2019).



Ο Κριστιάν Γκολομέεβ αγωνίστηκε στα 50μ. πεταλούδα, καταλαμβάνοντας την 38η θέση με 23.30, όμως το μεγάλο ενδιαφέρον στον 29χρονο κολυμβητή τού Άκη Οικονόμου εστιάζεται στα τα 50μ. ελεύθερο, που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (16/12).

Florent Manaudou 🇫🇷 vs Nyls Korstanje 🇳🇱 for the last spot in the Men’s 50m Butterfly Semi-Finals 22.31 pic.twitter.com/m4Z3oAz033