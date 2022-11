O Κλιμέντ Κολέσνικοφ σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο σε 25άρα πισίνα με 22.11, στη διάρκεια του ρωσικού πρωταθλήματος στο Καζάν.

Οι Ρώσοι αθλητές και αθλήτριες μπορεί να παραμένουν τιμωρημένοι, παρόλα αυτά συνεχίζουν να σημειώνουν κορυφαίες επιδόσεις. Όπως ο Κλιμέντ Κολέσνικοφ, ο οποίος στην 4η ημέρα του ρωσικού πρωταθλήματος κολύμβησης σε 25άρα πισίνα στο Καζάν, πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο με 22.11



Ο 22χρονος Ρώσος κατέρριψε το ρεκόρ των 22.22 που είχε ο Γάλλος, Φλοράν Μαναντό από το παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας τον Δεκέμβριο του 2014 στην Ντόχα.

Ο Κολέσνικοφ στα ημιτελικά του αγωνίσματος με 22.31 βελτίωσε το δικό του ρεκόρ Ρωσίας (είχε 22.47 από το 2021), σημειώνοντας παράλληλα την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, για να ακολουθήσει το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας τα πρώτα 25 μέτρα σε 10.85 και καλύπτοντας το δεύτερο μισό σε 11.26.

During the fourth day of the 2022 Russian Short Course Championships in Kazan, Kliment Kolesnikov set a monstrous 22.11 to break the world record in the men’s 50 backstroke.

